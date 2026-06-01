Zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina i u ovoj državi

Malezija je zvanično počela da primjenjuje nova pravila kojima se djeci mlađoj od 16 godina zabranjuje otvaranje i korištenje naloga na društvenim mrežama, čime se pridružila rastućem broju država koje pokušavaju da pooštre zaštitu maloljetnika na internetu.

Ipak, uprkos podršci dijela javnosti, nova regulativa izazvala je i ozbiljne polemike o privatnosti, nadzoru i mogućnosti sprovođenja zakona u praksi.

Zdravlje Kako ustajanje u 5 ujutru može da vam promijeni život

Mjera je stupila na snagu 1. juna, a odnosi se na sve velike platforme koje imaju najmanje osam miliona korisnika u Maleziji, uključujući Facebook, Instagram, TikTok i Jutjub. Prema pravilima koja je usvojila Malezijska komisija za komunikacije i multimediju (MCMC), te platforme sada moraju da uvedu sisteme za provjeru starosti korisnika i spriječe osobe mlađe od 16 godina da otvaraju naloge.

Obavezna provjera identiteta i starosti korisnika

Nova pravila ne odnose se samo na nove korisnike. Vlasti su saopštile da će provjera starosti postojećih naloga biti sprovedena tokom narednih šest mjeseci.

Korisnici za koje se utvrdi da imaju manje od 16 godina dobiće rok od mjesec dana da preuzmu ili prebace svoje fotografije, video-snimke i druge podatke prije nego što im pristup bude ograničen ili nalog ugašen.

Društvo Ručak za manje od pola sata: Zapečeni makaroni sa sirom

Prema ranijim objašnjenjima malezijskih zvaničnika, društvene mreže će vjerovatno morati da koriste zvanične identifikacione dokumente poput ličnih karata, pasoša ili drugih državnih dokumenata kako bi potvrdile starost korisnika, navodi "KoreaTimes". Zamjenica ministra komunikacija Teo Nie Čing istakla je da više neće biti dovoljno da korisnik samo označi da ima više od 18 godina.

Ipak, vlasti još nisu precizirale koju će tehnologiju kompanije morati da koriste za verifikaciju identiteta, ostavljajući platformama određeni prostor da same razviju rješenja.