Logo
Large banner

Zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina i u ovoj državi

Autor:

ATV
01.06.2026 15:32

Komentari:

0
Забрана друштвених мрежа млађима од 16 година и у овој држави
Foto: Unsplash

Malezija je zvanično počela da primjenjuje nova pravila kojima se djeci mlađoj od 16 godina zabranjuje otvaranje i korištenje naloga na društvenim mrežama, čime se pridružila rastućem broju država koje pokušavaju da pooštre zaštitu maloljetnika na internetu.

Ipak, uprkos podršci dijela javnosti, nova regulativa izazvala je i ozbiljne polemike o privatnosti, nadzoru i mogućnosti sprovođenja zakona u praksi.

разбуђивање

Zdravlje

Kako ustajanje u 5 ujutru može da vam promijeni život

Mjera je stupila na snagu 1. juna, a odnosi se na sve velike platforme koje imaju najmanje osam miliona korisnika u Maleziji, uključujući Facebook, Instagram, TikTok i Jutjub. Prema pravilima koja je usvojila Malezijska komisija za komunikacije i multimediju (MCMC), te platforme sada moraju da uvedu sisteme za provjeru starosti korisnika i spriječe osobe mlađe od 16 godina da otvaraju naloge.

Obavezna provjera identiteta i starosti korisnika

Nova pravila ne odnose se samo na nove korisnike. Vlasti su saopštile da će provjera starosti postojećih naloga biti sprovedena tokom narednih šest mjeseci.

Korisnici za koje se utvrdi da imaju manje od 16 godina dobiće rok od mjesec dana da preuzmu ili prebace svoje fotografije, video-snimke i druge podatke prije nego što im pristup bude ograničen ili nalog ugašen.

Макарони са сиром

Društvo

Ručak za manje od pola sata: Zapečeni makaroni sa sirom

Prema ranijim objašnjenjima malezijskih zvaničnika, društvene mreže će vjerovatno morati da koriste zvanične identifikacione dokumente poput ličnih karata, pasoša ili drugih državnih dokumenata kako bi potvrdile starost korisnika, navodi "KoreaTimes". Zamjenica ministra komunikacija Teo Nie Čing istakla je da više neće biti dovoljno da korisnik samo označi da ima više od 18 godina.

Ipak, vlasti još nisu precizirale koju će tehnologiju kompanije morati da koriste za verifikaciju identiteta, ostavljajući platformama određeni prostor da same razviju rješenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

društvene mreže

zabrana društvenih mreža

Mobilni telefon

tinejdžeri

Malezija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер

Scena

Kasper hitno došao u Beograd nakon što je Mina Kostić hospitalizovana u Lazi: Mnogo je zabrinut

2 h

0
Руд се огласио послије "крађе" на Ролан Гаросу

Tenis

Rud se oglasio poslije "krađe" na Rolan Garosu

3 h

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Republika Srpska

Dodijeljena sredstva sportskim savezima i organizacijama lica sa invaliditetom

4 h

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа

Društvo

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

5 h

0

Više iz rubrike

Авион

Svijet

Drama iznad Balkana: Avion uletio u tornado, ima povrijeđenih

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Francuska zaplijenila ruski brod: Oglasio se Kremlj

3 h

0
Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.

Svijet

Premijer prijeti predsjedniku: Pravni postupak ako ne podnese ostavku

4 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

5 h

0

  • Najnovije

16

26

U kojoj godini braka najčešće dolazi do prevare?

16

22

Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

16

19

Meteo radar: Kada bi mračni oblaci mogli odletjeti iznad Banjaluke

16

19

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

16

12

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner