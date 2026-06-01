U kojoj godini braka najčešće dolazi do prevare?

01.06.2026 16:26

Iako se godinama vjerovalo da je takozvana kritična sedma godina braka period kada se najčešće javljaju problemi i nevjerstvo, novo istraživanje pokazuje potpuno drugačiju sliku.

Podaci ukazuju na to da se kriza u ljubavnim odnosima, pa i sama afera, kod mnogih parova javlja znatno ranije nego što se to ranije pretpostavljalo.

Prevara u braku jedan je od najtežih emotivnih udaraca koji partneri mogu da dožive, a proces oporavka i ponovne izgradnje povjerenja često traje mesecima, pa čak i godinama. Terapeuti ističu da je za obnovu povjerenja nakon nevjerstva u prosjeku potrebno između jedne i dvije godine, što dodatno pokazuje koliko duboke posljedice ovaj problem ostavlja na odnos.

Kritična sedma godina više nije pravilo

Iako je dugo važilo mišljenje da brakovi najčešće pucaju oko sedme godine, istraživanje pokazuje da tada zapravo počinje da vara relativno mali procenat ljudi. Podaci ukazuju da se prvi ozbiljniji problemi javljaju mnogo ranije, često već nakon prve tri godine zajedničkog života.

Oko sedam odsto ispitanih navelo je da je do nevjerstva došlo već u prvoj godini braka, dok je pet odsto priznalo da se to dogodilo nakon dvije godine. Najveći broj onih koji varaju, čak trećina, počinje sa nevjerstvom upravo nakon otprilike tri godine, kada, kako stručnjaci objašnjavaju, nestaje početna euforija i ulazi se u rutinu.

Istraživanje pokazuje da gotovo polovina ispitanih koji su varali partnera kao glavni razlog navodi nedostatak intimnosti i emocionalne povezanosti u braku. Vremenom dolazi do udaljavanja partnera, što stvara prostor za nezadovoljstvo i traženje pažnje van veze.

Gotovo četvrtina ispitanika istakla je da je dolazak djece značajno promijenio dinamiku odnosa, povećao pritisak i smanjio vrijeme za partnerski odnos. Takođe, 16 odsto priznaje da je jednostavno osjetilo dosadu i potrebu za uzbuđenjem, što ih je navelo na nevjerstvo.

Stručnjaci upozoravaju da savremeni tempo života dodatno ubrzava ove procese i da parovi danas dolaze do kriza mnogo ranije nego ranije generacije, što dodatno mijenja sliku stabilnosti braka u savremenom društvu.

