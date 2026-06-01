Umrla supruga Halida Bešlića

Preminula je Sejda Bešlić, supruga čuvenog pjevača Halida Bešlića.
Naime, Sejda je preminula nakon duge bolesti. Posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku, a njeno zdravstveno stanje bilo je znatno narušeno.
Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.
Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere, piše Avaz.
