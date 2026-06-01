Logo
Large banner

Nove informacije o stanju Mine Kostić: Ostaje na psihijatriji?

Autor:

ATV
01.06.2026 16:08

Komentari:

0
пјевачица Мина Костић
Foto: YouTube/printscreen

Mina Kosti odvedena je u nedjelju na psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Kako prenose mediji, postoji mogućnost da će zbog agresivnog ponašanja, Mina u ustanovi biti zadržana 30 dana.

Мина Костић и Каспер

Scena

Kasper hitno došao u Beograd nakon što je Mina Kostić hospitalizovana u Lazi: Mnogo je zabrinut

"S obzirom na to da je policija odvela Minu u ustanovu i ona je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mjesec dana", naveo je za "Telegraf" izvor blizak pjevačici.

Ona je potpuno van sebe, a danas će je prebaciti na odjeljenje, gdje će biti smještena.

"Ona nije dobro, a danas je prebacuju na odjeljenje gdje će ležati", rekao je izvor blizak Mini Kostić.

Kasper stigao u Srbiju van sebe

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smještena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog liječenja zahtijevaju da je njen telefon isključen.

Мина Костић

Scena

Mina Kostić ima neizlječivu bolest: Ovako je pjevačica govorila o teškoj dijagnozi

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju vjerenicu neće moći odmah da posjeti, ali će se, odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

Мина Костић

Scena

Mina Kostić u pratnji policije primljena na psihijatriju

"Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sjećam se kada smo se čule i vidjele posljednji put. Ne stižem, radim u vrtiću", rekla je Biza kratko za "Blic".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mina Kostić

Mina Kostić na psihijatriji

Mina Kostić u bolnici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер

Scena

Kasper hitno došao u Beograd nakon što je Mina Kostić hospitalizovana u Lazi: Mnogo je zabrinut

2 h

0
пјевачица Мина Костић

Scena

Mina Kostić ima neizlječivu bolest: Ovako je pjevačica govorila o teškoj dijagnozi

6 h

0
пјевачица Марина Висковић

Scena

Pjevačicu šokirao poklon dečka milionera: Kupio joj stan u Dubaiju vrijedan 3 miliona evra!

9 h

0
Adri Tiktoker Hrvatska Split

Scena

Hrvatskog influensera pregazio auto

1 d

0

  • Najnovije

16

22

Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

16

19

Meteo radar: Kada bi mračni oblaci mogli odletjeti iznad Banjaluke

16

19

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

16

12

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

16

08

Nove informacije o stanju Mine Kostić: Ostaje na psihijatriji?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner