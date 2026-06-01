Nove informacije o stanju Mine Kostić: Ostaje na psihijatriji?

Mina Kosti odvedena je u nedjelju na psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Kako prenose mediji, postoji mogućnost da će zbog agresivnog ponašanja, Mina u ustanovi biti zadržana 30 dana.

"S obzirom na to da je policija odvela Minu u ustanovu i ona je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mjesec dana", naveo je za "Telegraf" izvor blizak pjevačici.

Ona je potpuno van sebe, a danas će je prebaciti na odjeljenje, gdje će biti smještena.

"Ona nije dobro, a danas je prebacuju na odjeljenje gdje će ležati", rekao je izvor blizak Mini Kostić.

Kasper stigao u Srbiju van sebe

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smještena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog liječenja zahtijevaju da je njen telefon isključen.

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju vjerenicu neće moći odmah da posjeti, ali će se, odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

"Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sjećam se kada smo se čule i vidjele posljednji put. Ne stižem, radim u vrtiću", rekla je Biza kratko za "Blic".