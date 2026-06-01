Od ponoći pojeftinjuje gorivo u Hrvatskoj

ATV
01.06.2026 16:57

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Foto: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Od ponoći u Hrvatskoj pojeftinjuju sve vrste goriva od tri do devet centi, odlučila je Vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.

Osnovno benzinsko gorivo koštaće 1,61 evro, što je smanjenje od tri centa u odnosu na sadašnju cijenu, a po istoj cijeni prodavaće se i litar osnovnog dizela, što je smanjenje od pet centi.

Plavi dizel pojeftinjuje šest centi, na 1,09 evra, a plin za spremnike devet centi, na 1,35 evra po kilogramu.

Plin za boce takođe pojeftinjuje devet centi i prodavaće se po 1,93 evra po kilogramu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

