Slijedi veliki haos: Osim Ormuza, najavljena blokada još jedne ključne tačke

01.06.2026 17:41

Foto: Tanjug/AP Photo/Abdulnasser Alseddik

Iran je u potpunosti prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog izraelskih napada na Liban, objavila je iranska novinska agencija "Tasnim".

Kako je objavljeno u izvještaju, situacija u Libanu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontovima".

"Tasnim" prenosi stav iranskih zvaničnika koji kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha.

"Zvaničnici zahtijevaju zaustavljanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje sa okupiranih područja", objavio je Tasnim.

Dodaje se da Iran sada kreće u "potpunu blokadu Ormuskog moreuza".

Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uslovima koje je diktirao Iran.

Takođe, kako prenosi "Tasnim", moreuz Bab el Mandeb koji spaja Crveno more s Adenskim zalivom i Indijskim okeanom biće blokiran od strane "osovine otpora". Iran je saveznik s militantnom grupom Huta u Jemenu, koji se graniči s tom uskom tačkom, prenosi "Jutarnji".

Inače, Bab el Mandeb je još jedan od ključnih tačaka za transport nafte, što znači da svijetu slijedi veliki haos ukoliko i on bude blokiran.

