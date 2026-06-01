Logo
Large banner

Iranski tim zaustavio razmjenu poruka sa SAD zbog izraelskog napada na Liban

Autor:

ATV
01.06.2026 16:36

Komentari:

0
Иран током напада Израела и Америке.
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Iranski pregovarački tim zaustavio je danas razmjenu poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama preko posrednika zbog izraelskih napada na Liban.

Kako prenosi agencija Tasnim, iranski zvaničnici i pregovarači zahtevaju hitan prekid "agresivnih i brutalnih vojnih operacija" u Gazi i Libanu i neophodnost potpunog povlačenja izraelskih snaga iz okupiranih područja u Libanu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Gradimo budućnost Srpske - porodica i djeca su naš prioritet

Oni su poručili da neće biti razgovora "dok se stavovi Irana i pokreta otpora o ovom pitanju ne ispune".

Iran i Front otpora, koji uključuje šiitske saveznike Irana u Jemenu, Libanu i Iraku, usvojili su agendu da u potpunosti blokiraju Ormuski moreuz i aktiviraju i druge frontove, uključujući moreuz Bab EL Mandeb, kako bi "kaznili" Izrael i njegove pristalice, navodi iranska agencija.

Ranije danas premijer Izraela naložio je izraelskoj vojsci da napadne položaje libanske militantne grupe Hezbolah u predgrađu glavnog grada Libana Bejrutu.

ILU-KRAN-GRADILIŠTE-170925

Srbija

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

U međuvremenu, predsednik Libana Žozef Aun rekao je da se njegova zemlja suočava sa "zlom izraelskom agresijom dostojnom osude", nakon što je Izrael pojačao ofanzivu protiv Hezbolaha zauzimanjem srednjovekovnog zamka Bofor.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ocijenio je da je primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država "nedvosmisleno primirje na svim fronotovima, uključujući i Liban", a kršenje primirja na tom frontu predstavlja "kršenje primirja na svim frontovima".

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Iran

Izrael Iran

Iran najnovije vijesti

Liban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Србија

Hronika

Pretukao bivšu suprugu u njenoj kući, zadobila teške povrede glave: Uhapšen nasilnik na Voždovcu

4 h

0
Српски члан Предсједништва

BiH

Cvijanović Sarajevu: Vi ne znate šta bi sa normalnom i suverenom zemljom

5 h

0
Дела и Марковић признали кривицу, осуђени на осам и по година затвора

Hronika

Dela i Marković priznali krivicu, osuđeni na osam i po godina zatvora

5 h

0
Драгијевић ослобођен кривице у случају убиства Данке Илић

Hronika

Dragijević oslobođen krivice u slučaju ubistva Danke Ilić

5 h

1

Više iz rubrike

Забрана друштвених мрежа млађима од 16 година и у овој држави

Svijet

Zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina i u ovoj državi

5 h

0
Авион

Svijet

Drama iznad Balkana: Avion uletio u tornado, ima povrijeđenih

5 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Francuska zaplijenila ruski brod: Oglasio se Kremlj

8 h

0
Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.

Svijet

Premijer prijeti predsjedniku: Pravni postupak ako ne podnese ostavku

9 h

0

  • Najnovije

20

45

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

20

45

Iran objavio snimak obaranja američkog drona

20

35

Učenik napao školskog druga sjekirom, nanio mu povrede u predjelu grudi: Oglasila se direktorica škole

20

23

Putin: Krvavi zločin u Starobeljsku neće ostati nekažnjen

20

23

NBA iskustvo u Banjaluci: Geret i Harper inspiracija mladima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner