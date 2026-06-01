Iranski tim zaustavio razmjenu poruka sa SAD zbog izraelskog napada na Liban

Iranski pregovarački tim zaustavio je danas razmjenu poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama preko posrednika zbog izraelskih napada na Liban.

Kako prenosi agencija Tasnim, iranski zvaničnici i pregovarači zahtevaju hitan prekid "agresivnih i brutalnih vojnih operacija" u Gazi i Libanu i neophodnost potpunog povlačenja izraelskih snaga iz okupiranih područja u Libanu.

Oni su poručili da neće biti razgovora "dok se stavovi Irana i pokreta otpora o ovom pitanju ne ispune".

Iran i Front otpora, koji uključuje šiitske saveznike Irana u Jemenu, Libanu i Iraku, usvojili su agendu da u potpunosti blokiraju Ormuski moreuz i aktiviraju i druge frontove, uključujući moreuz Bab EL Mandeb, kako bi "kaznili" Izrael i njegove pristalice, navodi iranska agencija.

Ranije danas premijer Izraela naložio je izraelskoj vojsci da napadne položaje libanske militantne grupe Hezbolah u predgrađu glavnog grada Libana Bejrutu.

U međuvremenu, predsednik Libana Žozef Aun rekao je da se njegova zemlja suočava sa "zlom izraelskom agresijom dostojnom osude", nakon što je Izrael pojačao ofanzivu protiv Hezbolaha zauzimanjem srednjovekovnog zamka Bofor.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ocijenio je da je primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država "nedvosmisleno primirje na svim fronotovima, uključujući i Liban", a kršenje primirja na tom frontu predstavlja "kršenje primirja na svim frontovima".

(Tanjug)