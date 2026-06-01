Cvijanović Sarajevu: Vi ne znate šta bi sa normalnom i suverenom zemljom

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je, povodom pisanja sarajevskog portala "Raport" o imenovanju novog visokog predstavnika, da političko Sarajevo i ne zna šta bi sa normalnom i suverenom BiH.
Slijedeći logiku "Raportovog" članka, navela je Cvijanovićeva, to znači da bi i Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo mogli u Savjetu bezbjednosti UN zaustaviti američki prijedlog imenovanja, a samo se u Sarajevu bune protiv predloženog kandidata.
"Mi smo na tribinama i samo gledamo kako tako unezvijereni ganjate tu ćoškastu loptu. Istina je da se vi i vaši spoljni kompanjoni ne borite za suverenu BiH. Vi ne znate šta biste sa normalnom i suverenom zemljom. Ne znate ni kako biste ponijeli odgovornost za procese jer je to u vaše ime vazda radio neko drugi", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Sarajevski "Raport" piše da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik "sad pred problemom kako odbiti visokog predstavnika kojeg podržavaju i SAD", a koji je, kako tvrde, "imenovan na isti način kao i Kristijan Šmit?".
Ovako kaže sarajevski portal "Raport":— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 1, 2026
"Sad je Dodik pred problemom kako odbiti visokog predstavnika kojeg podržavaju i SAD, a koji je imenovan na isti način kao i Kristijan Šmit?
Pored toga, izborom u PIK-u, Dodik ne može računati na veto Rusije i Kine, koje bi ga mogle…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
22
16
19
16
19
16
12
16
08
Trenutno na programu