Cvijanović Sarajevu: Vi ne znate šta bi sa normalnom i suverenom zemljom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je, povodom pisanja sarajevskog portala "Raport" o imenovanju novog visokog predstavnika, da političko Sarajevo i ne zna šta bi sa normalnom i suverenom BiH.

Slijedeći logiku "Raportovog" članka, navela je Cvijanovićeva, to znači da bi i Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo mogli u Savjetu bezbjednosti UN zaustaviti američki prijedlog imenovanja, a samo se u Sarajevu bune protiv predloženog kandidata.

"Mi smo na tribinama i samo gledamo kako tako unezvijereni ganjate tu ćoškastu loptu. Istina je da se vi i vaši spoljni kompanjoni ne borite za suverenu BiH. Vi ne znate šta biste sa normalnom i suverenom zemljom. Ne znate ni kako biste ponijeli odgovornost za procese jer je to u vaše ime vazda radio neko drugi", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Sarajevski "Raport" piše da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik "sad pred problemom kako odbiti visokog predstavnika kojeg podržavaju i SAD", a koji je, kako tvrde, "imenovan na isti način kao i Kristijan Šmit?".