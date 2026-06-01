Dela i Marković priznali krivicu, osuđeni na osam i po godina zatvora

Ognjen Matavulj
01.06.2026 15:42

Okružni sud u Banjaluci osudio je Danijela Delića (46) zvanog Dela na pet godina zatvora i Mirka Markovića (49) na tri i po godine zbog dilovanja droge u predmetu ”Petlja”.

Presuda je izrečena nakon što su Delić i Marković sa tužilaštvom sklopili sporazume o priznanju krivice, koje je sud prihvatio.

Obojica su oglašeni krivim da su u sastavu kriminalne grupe počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa droge, dok je Marković kriv i za nedozvoljeno posjedovanje prepravljene puške ”M48”. Nakon presude obojici je ukinuta mjera pritvora u kojem su se nalazili od oktobra prošle godine. Vrijeme provedeno u pritvoru im je uračunato u kaznu.

Osim njih optužnicom su obuhvaćeni Radenko Zeljković (52), Miroslav Buzaković (59), Branimir Kajkut (50) i Nina Kuvalja (46) svi iz Banjaluke. Optužnicom im se na teret stavlja da su od januara do 14. oktobra 2025. godine nabavljali, držali, nudili na prodaju i prodavali kokain i marihuanu.

Kako se navodi Delić je nabavljao veće količine narkotika koje je čuvao u štek stanu u Banjaluci i vagao i prepakivao, a radi dalje prodaje predavao Zeljkoviću, Kajkutu i Mirkoviću koji je zajedno sa Buzakovićem narkotike prepakivao te su ih prodavali korisnicima. Kuvalju terete da je posredovala u prodaji narkotika između Zeljkovića i Delića.

Podsjetimo, grupa je uhapšena u oktobru prošle godine u akciji ”Petlja” koju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Izvršeni su pretresi na 11 lokacija i u Delićevom stanu i vikendici pronađeno je 50 grama kokaina i 50 grama marihuane. Manje količine pronađene su kod Kuvalje i Zeljkovića.

