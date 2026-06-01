Horor u Italiji: U spaljenom automobilu pronađena četiri tijela

U spaljenom automobilu na jednoj benzinskoj pumpi u Italiji pronađena su ugljenisana tijela četvorice muškaraca.

Tijela su pronađena u kombiju koji se zapalio na benzinskoj pumpi u malom mjestu Amendolara na jugu zemlje. Prema prvim policijskim izvještajima, vjeruje se da su žrtve migranti iz Pakistana. Smatra se da su u blizini radili kao poljoprivredni sezonski radnici, prenosi dpa.

Mnogi ljudi iz Azije zaposleni su u poljoprivrednom sektoru ovog regiona za niske plate i u lošim uslovima rada.

Okolnosti pod kojima su tijela pronađena i dalje nisu jasne. Zvaničnici su saopštili da se istraga vodi u svim pravcima.

Tijela su pronašli vatrogasci, koji su pozvani zbog požara oko 13 časova po lokalnom vremenu.

Benzinska pumpa, koja se nalazi pored glavnog puta u blizini mora, ograđena je policijskom trakom.

