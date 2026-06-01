Bez struje više od 30.000 domaćinstava: Najjača oluja u posljednjih 49 godina napravila haos u Australiji

01.06.2026 18:09

Облачно вријеме и олуја
Najjača oluja u posljednjih 49 godina pogodila je državu Zapadna Australija zbog čega više od 30.000 domaćinstava bez struje, javila australijska mreža Ej-Bi-Si.

Širom ove države na snazi su upozorenja za olujno nevrijeme.

Odjeljenje za vatrogasne i hitne službe poziva stanovnike da ostanu kod kuće ako je moguće i da se drže podalje od oštećenih zgrada, palog drveća i dalekovoda.

Kako javlja Ej-Bi-Si, olujni vjetar je nosio krovove sa kuća, čupao drveće iz korijena, a u mnogim slučajevima razbijeni su prozori na objektima.

Hitne službe su primile stotine poziva za pomoć. Nema izvještaja o povrijeđenima.

Ministar za energetiku i dekarbonizaciju Zapadne Australije Amber-Džejd Sanderson rekla je da je ciklon bio jedna od najmoćnijih oluja koje je Zapadna Australija doživjela u posljednjih nekoliko decenija.

