Lara Logan za ATV: Narativ o Srbima kao "lošim momcima" dizajniran je da sakrije istinu

Svjetski poznata ratna reporterka Lara Logan, čija karijera duža od dvije decenije obuhvata izvještavanje iz najopasnijih kriznih žarišta svijeta, gostujući u emisiji Centar dana na ATV-u, otkrila je šta ju je privuklo srpskom narodu.

Prema njenim riječima, spremnost Srba da govore istinu, bez obzira na cijenu, bila je presudna za njeno poštovanje prema ovom narodu.

Govoreći o brojnim tragedijama koje su zadesile srpski narod, Loganova je istakle da je upravo kroz svoj novinarski rad na terenu shvatila koliko je globalni narativ o Srbima iskrivljen.

"Kada god sretnete ljude koji su spremni da govore ono što misle, bez obzira na cijenu koju moraju da plate, to je za mene jako privlačno. To je način na koji možete nešto da naučite. Upravo to me je privuklo Srbima", kaže Loganova.

Ona se prisjetila dana kada je izvještavala sa Kosova i boravila u Albaniji tokom konflikta.

"U to vrijeme sam shvatila da postoji jedan vrlo uzak narativ. Jednostavno sam shvatila da je taj prihvaćeni narativ, po kojem su Albanci bili žrtve, a Srbi 'loši momci', dizajniran da zaslijepi ljude i sakrije istinu", rekla je Loganova za ATV.

Loganova, koja je izvještavala iz Avganistana, Irana, Iraka, Egipta i brojnih drugih kriznih žarišta, ističe da je njen novinarski put oblikovan iskustvom iz Južne Afrike, gdje je odrastala tokom političkog sistema aparthejda.

"Odrasla sam okružena nasiljem. Za mene je bilo prilično jednostavno – nisam se nikada obazirala na opasnost ili rizik. Željela sam da učim, da vidim stvari iz prve ruke, da niko ne može da me laže", poručila je Loganova.

Njena karijera, koja obuhvata razgovore sa vojnim komandantima i svjetskim liderima, kao i oštre komentare na današnjoj globalnoj medijskoj sceni, izaziva pažnju javnosti već više od dvije decenije.