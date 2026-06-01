Dodik: Gradimo budućnost Srpske - porodica i djeca su naš prioritet

ATV
01.06.2026 16:34

Foto: ATV

Za završetak izgradnje i opremanje vrtića Palčić u Tesliću odobreno je 959.525 KM, a sredstva predviđena za ovu godinu već su prebačena, saopštio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Republika Srpska ulaže u ono što je najvažnije, a to su naša djeca i naše porodice, istakao je Dodik.

"Zato istovremeno gradimo, proširujemo i opremamo vrtiće širom Republike Srpske, jer želimo da svako dijete ima jednake prilike za srećno i bezbrižno odrastanje. Kada ulažemo u vrtiće, ne gradimo samo objekte. Gradimo budućnost Republike Srpske. Zato su porodica i djeca u centru naše politike razvoja i tako će ostati i u godinama koje dolaze", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Ovim ulaganjem Teslić dobija moderne kapacitete za predškolsko obrazovanje, što je još jedan u nizu projekata kojima Vlada Republike Srpske direktno poboljšava uslove života u lokalnim zajednicama širom Srpske.

