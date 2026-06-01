Karan: Srpska nastavlja sa modernizacijom školske opreme

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se u Srpskoj nastavlja sa modernizacijom školske opreme i stvaranjem boljih uslova za učenje, rad i sticanje znanja novih generacija.

"Banjaluka, kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar, nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje", objavio je Karan na "Iksu" uz video o dodjeli informatičke opreme banjalučkoj Osnovnoj školi /OŠ/ Aleksa Šantić u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".

Direktor OŠ "Aleksa Šantić" Svjetlana Radusin istakla je da će nova oprema znatno unaprijediti rad i osavremeniti vaspitno-obrazovni proces.

"Podrška predsjednika Republike nam je značajna", rekla je Radusinova.

Profesor informatike u ovoj školi Tatjana Medarević rekla je da će djeca sada biti više skoncentrisana na sadržaje, budući da su u okviru nove opreme dobili i projektor.

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković istakao je da će donacija omogućiti nove prilike i znanja za djecu značajne za budućnost ka kojoj koračaju, prenosi Srna.

"Svako dijete u Republici Srpskoj zaslužuje iste šanse - savremeno obrazovanje, kao i prilike za bolje sutra. Politika ima smisla samo kada iza nje ostane nešto dobro za ljude. A, najljepša je kada ostane nešto dobro za djecu. Budućnost Republike Srpske je porodica, a njena snaga znanje djece u školskim klupama", poručio je Zeljković.

Učenik Tamara Đukić rekla je da je bitno da u nastavi imaju vizuelni prikaz o tome šta rade, a u tome će im pomoći projektor, dok je učenik Maja Grbić istakla da je raduje što će moći da radi sa novim programima.