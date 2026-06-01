Ruski naučnik upozorio: Djeca će prestati da razmišljaju pod uticajem AI

01.06.2026 17:11

Djeca koja koriste sisteme vještačke inteligencije poput ČetGPT-a prestaće da razmišljaju i biće sklona da povjeruju da je 2 puta 2 jednako 5, upozorio je akademik i predsjednik Naučnog savjeta za metodologiju vještačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski.

"Takva opasnost zaista postoji. I mislim da se već primjećuje među školskom djecom. Povezana je sa obrazovnim sistemom, gdje učenici pribjegavaju sistemima vještačke inteligencije poput ČetGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja. I tako gube sposobnost razmišljanja", odgovorio je Lektorski na pitanje agencije RIA Novosti da li će široka upotreba vještačke inteligencije dovesti do toga da ljudi sve manje "koriste mozak".

Prema njegovim riječima, izazov sa kojim se obrazovanje danas suočava nije samo da "naoruža" učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja.

"Neko ko radi u oblasti obrazovanja je nedavno rekao: ako je student navikao da vjeruje vještačkoj inteligenciji, onda ako mu AI kaže da je 2 puta 2 jednako 5, povjerovaće u to i misliti da je to istina. To je užasna stvar, to apsolutno ne smije da se radi", naglasio je ruski akademik.

Stoga je, dodao je Lektorski, potrebno da se povuče granica između toga gdje bi mogućnosti vještačke inteligencije mogle i gdje bi trebalo da se koriste, a gdje se to apsolutno ne dozvoljava.

(Tanjug)

