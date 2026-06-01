Neprihvatljivo da se objekat od vitalnog značaja koristi za političke obračune

Opštinska vlast u Pelagićevu demantovala je medijske navode da je za izgradnju i opremanje vrtića u ovoj opštini "spiskano" 1,4 miliona KM, ističući da prikazivanje pojedinačnih stavki iz tenderske dokumentacije bez ukupnog tehničkog, pravnog i finansijskog konteksta ne odražava stvarni obim i strukturu projekta, te dovodi javnost u zabludu u pogledu prirode i namjene javne investicije.

U saopštenju se navodi da je sredstva za izgradnju i opremanje vrtića obezbijedila Vlada Republike Srpske kroz tri odluke o finansiranju i to u iznosima od 250.000 KM, 450.000 i 350.000 KM, što ukupno iznosi 1.050.000 KM.

"Predmetni projekat predstavlja jedinstvenu investicionu cjelinu koja se realizuje po principu 'ključ u ruke' i obuhvata: izgradnju vrtića, sve građevinske i zanatske radove, elektroinstalacione i mašinske radove, vanjsko uređenje, nabavku i ugradnju opreme, kao i stavljanje objekta u funkciju u skladu sa važećim standardima za predškolske ustanove", ističe se u saopštenju iz Opštinske uprave u kojem navode da su netačne i tendenciozne informacije objavljene u jučerašnjem tekstu na pojedinih medija "Vlast u Pelagićevu spiskala 1,4 miliona KM na vrtić, a sada imaju i podršku Vlade".

U demantiju se naglašava da iznos od 1,4 miliona KM, koji se navodi u tekstu, ne predstavlja zvanično odobrena ili ugovorena sredstva za ovaj projekat, već pogrešno interpretiran i nepotpun zbir pojedinih stavki bez uvida u cjelokupnu investicionu strukturu i odluke nadležnih institucija.

"Smatramo neprihvatljivim pokušaj da se objekat od vitalnog značaja za djecu i porodice u našoj lokalnoj zajednici koristi za političke obračune i jeftine političke poene, pri čemu se zanemaruju činjenice i interes građana i iznose jeftine laži", dodaju iz Opštinske uprave Pelagićevo.

Javnost treba da zna, pojašnjava se u saopštenju, da su svi kupljeni artikli za potrebe vrtića usklađeni sa Pravilnikom o standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Poručili su da opština Pelagićevo ostaje dosljedna principima zakonitog i transparentnog rada, te je spremna da svu relevantnu dokumentaciju učini dostupnom nadležnim institucijama i zainteresovanoj javnosti.

"Turbulentna vremena, poput ovih u kojim egzistiramo, uvijek na površinu izbace različite političke pojave i ljude. Dok jedni svojim radom i odgovornošću grade i jačaju Republiku Srpsku, drugi iza velikih riječi i navodne državotvornosti često ostavljaju trag političke, ekonomske i društvene destrukcije. Mi iz rukovodstva opštine Pelagićevo, to najbolje znamo", ističe se u saopštenju.

Ukazali su da ne postoji nijedan značajan projekat ili inicijativa u ovoj lokalnoj zajednici u kojoj su njihovi politički protivnici dali konstruktivan doprinos, naprotiv.

"Smatramo da građani Pelagićeva i Republike Srpske zaslužuju objektivno informisanje zasnovano na činjenicama, a ne na spekulacijama ili politički motivisanim interpretacijama. Zbog toga naglašavamo da su predstavnici opštine Pelagićevo uvijek otvoreni za saradnju sa svim medijima i da smo spremni da, za svaku temu od javnog interesa, dostavimo kompletnu i relevantnu dokumentaciju, kao i sva potrebna pojašnjenja, kako bi informacije koje se plasiraju javnosti bile potpune, tačne i dostupne provjeri", naglašavaju iz Opštinske uprave.

Podsjetili su i da je Okružno javno tužilaštvo u Doboju 30. jula 2024. godine donijelo naredbu o nesprovođenju istrage protiv načelnika opštine Pelagićevo Slavka Tešića, nakon što je utvrđeno da ne postoje obilježja krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, niti bilo kog drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Odluka je donesena nakon izvršenih provjera navoda iz anonimne krivične prijave, prikupljenih obavještenja i relevantne dokumentacije u vezi sa izgradnjom dječijeg vrtića u Pelagićevu.

"Treba napomenuti i to da je na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Pelagićevo odbornici SDS-a podnijeli inicijativu za obustavu radova na izgradnji dječijeg vrtića. Takav potez najbolje govori o njihovom odnosu prema jednom od najznačajnijih projekata za našu lokalnu zajednicu.

Dok smo mi radili na obezbjeđivanju sredstava, izradi projektne dokumentacije i realizaciji projekta koji će omogućiti bolje uslove za boravak i vaspitanje naše djece, oni su dali sve od sebe da zaustave njegovu izgradnju. Građani sami mogu procijeniti ko je radio u interesu mladih porodica i budućnosti Pelagićeva, a ko je nastojao da zaustavi projekat od opšteg značaja", naglasili su iz Opštinske uprave Pelagićevo.

Posebno je indikativno, kažu, da su takvu inicijativu podnijeli upravo u trenutku kada je postalo jasno da su sve prethodne optužbe i insinuacije u vezi sa izgradnjom vrtića ostale bez pravnog osnova.

"Umjesto podrške projektu koji će služiti generacijama naše djece, izabrali su politiku opstrukcija i zastoja. Pozivamo građane da se sami uvjere u tačnost navedenih cijena uvidom u ponude i kataloge ovlaštenih prodavaca i dobavljača opreme, kao što je banjalučki 'Ekspo', ali i drugih privrednih subjekata koji se bave prodajom iste ili slične opreme. Na taj način svako može na jednostavan i transparentan način provjeriti realne tržišne cijene i uvjeriti se u istinitost iznesenih podataka", poručili su iz Opštinske uprave Pelagićevo.

Dodali su da veoma cijene novinarsku profesiju i pravo javnosti da bude pravovremeno i tačno informisana, te da upravo zato smatraju da je od izuzetne važnosti da se sve informacije koje se odnose na ovu lokalnu zajednicu prezentuju odgovorno, profesionalno i na osnovu provjerenih činjenica.

"Svjesni smo da živimo u vremenu brzog protoka informacija i velike konkurencije među medijima, zbog čega se često prenose ili ponovo objavljuju ranije objavljeni tekstovi. Na to nemamo primjedbi, sve dok takvi sadržaji nisu tendenciozni, ne sadrže netačne navode i nemaju za cilj nanošenje štete ugledu naše lokalne zajednice", naveli su iz Opštinske uprave Pelagićevo.

(Srna)