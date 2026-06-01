Logo
Large banner

Minić: Šumsko gazdinstvo Prijedor ima permanentno pozitivan rezultat

Autor:

ATV
01.06.2026 16:51

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на састанку са руководством Шумског газдинства, Приједор.
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Šumsko gazdinstvo Prijedor i dalje ima pet odsto viška radnika u odnosu na sistemtizaciju, ali da će taj broj za godinu i po dana prirodnim odlivom biti sveden u predviđen okvir.

"Ipak, Šumsko gazdinstvo Prijedor ima permanentno pozitivan rezultat. Ono što je za pohvalu je da se plata isplaćuje između prvog i petog u mjesecu, a danas su isplaćeni doprinosi", rekao je Minić novinarima nakon posjete ovom gazdinstvu, te podsjetio da ima gazdinstava gdje kasne i plate i doprinosi.

On je dodao da podržava inicijativu prijedorskog gazdinstva da se nađe modalitet da one organizacione jedinice koje pozitivno posluju u kontinuitetu povećaju plate svojim radnicima.

"Mi smo dosad imali zajednički račun i onda su ovakva šumska gazdinstva uplaćivala na zbirni račun i s tog računa se pokrivali gubitaši. Slažem se sa njima da oni koji dobro rade treba da imaju nagradu za to. Mora postojati nagrada i sankcija. Bez toga nećemo urediti sistem", poručio je Minić.

Direktor Šumskog gazdinstva Prijedor Saša Bursać rekao je da je snijeg prethodne zime uzrokovao velike štete na Kozari i da ima problema u vezi sa sanacijom tih šumskih površina.

On je podsjetio i da su prošlogodišnje poplave ovom gazdinstvu prouzrokovale štetu od oko 1,4 miliona maraka.

"Još nismo sanirali sve puteve. Ovih dana sredstvima Vlade Republike Srpske od nešto više od 280.000 KM krećemo u sanaciju posljednjeg putnog pravca, a to je put u slivu rijeke Golubače", pojasnio je Bursać.

On je dodao da se tamo gdje je eksploatacija stiže na vrijeme, da se obezbjeđuje drvna masa na vrijeme i da se lanac od proizvodnje do kupca ne prekida.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Prijedor

Šumsko gazdinstvo Prijedor

ekonomija

Radnici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирко Ћурић, градоначелник Требиња и Томо Галеб, син Слободана Галеба, свечано су отворили нови објекат Центра за социјални рад, донацију граду Требињу породице Галеб.

Gradovi i opštine

Svečano otvoren novi objekat Centra za socijalni rad u Trebinju

6 h

0
Храм Пресвете Тројице Теслић данас прославио славу

Gradovi i opštine

Hram Presvete Trojice u Tesliću proslavio slavu

1 d

0
Гацко

Gradovi i opštine

U Gacku obilježavanje krsne slave opštine i Hrama Svete Trojice

1 d

0
Рибник сајам

Gradovi i opštine

U Ribniku održan sajam krajiških proizvoda "Most do zavičaja"

2 d

0

  • Najnovije

20

45

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

20

45

Iran objavio snimak obaranja američkog drona

20

35

Učenik napao školskog druga sjekirom, nanio mu povrede u predjelu grudi: Oglasila se direktorica škole

20

23

Putin: Krvavi zločin u Starobeljsku neće ostati nekažnjen

20

23

NBA iskustvo u Banjaluci: Geret i Harper inspiracija mladima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner