U Ribniku održan sajam krajiških proizvoda "Most do zavičaja"

Domaći proizvodi, krajiška gazdinstva, prirodna kozmetika I rukotvorine vrijednih domaćina mogle su se naći na sajmu Krajiških proizvoda u Ribniku. Mali proizvođači kao čuvari tradicije ponudili su najbolje od svojih proizvoda.

"Sa proizvodima iz srca Grmeča danas sam predstavila znači meleme, kreme, likere, sokove, ručni rad, također sapune. Ono što želim napomenuti tincture, ono što želim napomenuti sve je rađeno na stari tradicionalni način", rekla je Sanja Stojanović, “Grmečko srce”.

"Bavimo se kao porodica pčelarstvom, proizvodnjom voća to nam je to osnovno, to je dopunska djelatnost je li. Između ostalog malo smo počeli to unaprjeđivati kao api komoru", rekao je Milan Peno, “Pčelarstvo Peno”.

Ribnik je srce krajine, mjesto prepoznatljivih proizvoda i bogate turističke ponude. Sva značajna ponuda koju Krajina nudi, zajedno sa svojim proizvođačima, na jednom mjestu okupila je preko 40 izlagača..

"Ribnik je sada centar Krajine sa ovim zbivanjem, jer smo okupili zaista sve vrijedne marljive ljude, privredna gazdinstva, preduzetnike ovdje u Ribniku da zajedno prezentujemo sve ono što oni proizvode, ali smo uspjeli da pored proizvodnje uspjeli smo da organizujemo I jedan kulturni splet dešavanja", rekao je Duško Dakić, načelnik opštine Ribnik.

"Preko 40 izlagača iz cijele regije Krajine I to nam na neki način govori da su naši proizvođači zainteresovani za ovakav vid predstavljanja svojih proizvoda. Što nam je u neku ruku I cilj bio da svi proizvođači I poljoprivredna gazdinstva I ostali prikažu svoje zanate", rekao je Đuro Vrtunić, organizator.

Ova manifestacija pokazatelj je da vrijedni ljudi, domaćini ovog kraja radom i trudom žele da doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica, a samim tim i Republike Srpske, poruka je ministra Zlatana Klokića. Podrška sajmu stiže i iz Srbije.

"Ovi krajevi koji su rubni u Republici Srpskoj gdje su ljudi ostali gdje se I ovdje brani Republiku Srpsku na takav način što su ostali, da im pomognemo ovo je jedan način I idealna prilika da se okupe", rekao je Miloš Vujić, Generalni konzul Srbije u Banjaluci.

"Nadam se da će I naš domaćin načelnik opštine biti zadovoljan ali I ponajviše da će biti zadovoljni izlagači koji će predstaviti svoje proizvode I koji će s ponosom istaći mjesta iz kojih dolaze jer kao što sam rekao ovo je mjesto gdje su ljudi vrijedni domaćini dobri ljudi", rekao je Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Glavni cilj manifestacije je promocija domaćih proizvođača, očuvanje tradicije i jačanje saradnje i povezanosti regije, kao i naroda sa obje strane Drine.