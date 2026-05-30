Dodik za ATV-a: Srpska pozicionirana kao saveznik i strateški partner Rusije

30.05.2026 19:43

Foto: ATV

Republika Srpska je pozicionirana u Ruskoj Federaciji kao njihov saveznik i strateški partner od kojeg ne odustaju, rekao je za ATV lider SNSD-a Milorad Dodik

"Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama", rekao je Dodik za ATV.

Dodik je naglasio da je tokom posjete Rusiji imao odlične sastanke, te da je tom prilikom pokazan veliki nivo uvažavanja.

"Imali smo odlične sastanke sa svim faktorima, oni su pokazali veliki nivo uvažavanja i to je nešto što se vidi u svakom trenutku. Dodatno uvjerenje eto koje mogu da podijelim sa vama i našim ljudima ovdje da mi pozicionirani tamo kao njihov saveznik, strateški partner i to je nešto što oni ne odustaju od toga i žele da izgrade upravo najbolji mogući odnos sa nama", rekao je Dodik.

On je dodao da su to bili sastanci sa prijateljima i da će nastaviti da sa predstavnicima Ruske Federacije održava odnose na najbolji mogući način.

