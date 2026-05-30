Blanuša opet potvrdio da je kandidat, ali opet čeka Glavni odbor za "konačnu odluku"

ATV
30.05.2026 14:55

Komentari: 2

2
Foto: ATV

Saga u SDS-e se nastavlja. Branko Blanuša je još jednom potvrdio da je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske. A tu potvrdu će, po ko zna koji put "aminovati" Glavni odbor stranke.

Predsjednik najveće opozicione stranke kaže da "odluke stranke o kandidaturama nisu promijenjene". Ali...

Iako je, po ko zna koji put rekao da je "on kandidat" to će "opet" morati da potvrdi Glavni odbor 7. juna.

I oni koji pomno prate politiku već su se zabrojali koliko je puta SDS "potvrdio Blanušu" i koliko je on puta rekao da je kandidat za predsjednika Republike Srpske. Doduše, nekoliko puta je "okolišao", te svoju kandidaturu predstavljao kao "odluku SDS-a".

"Srpska demokratska stranka će izaći na izbore za sve nivoe vlasti i tu nema mjesta ni sumnji, ni brizi niti spekulacijama. Organi Srpske demokratske stranke, Glavni odbor i Skupština, donijeli su odluke o kandidaturama i te odluke nisu promijenjene! U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske.

Takođe, s obzirom na čitavu situaciju, konačnu potvrdu i odluku o kandidaturama za dvije inokosne funkcije donijeće Glavni odbor Srpske demokratske stranke u nedelju, 7.juna", naveo je Blanuša.

ATV je kontaktirao Blanušu povodom nove/stare situacije, ali lider SDS-a kaže da će izjavu dati 4. oktobra.

Ostaje da se vidi da li će "saga o kandidatu" biti okončana u nedjelju i ako bude, šta će na to sve reći lider PSS Draško Stanivuković, koji ranije nije štedio opozicione kolege.

