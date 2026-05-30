Logo
Large banner

Našao ženi poruke u telefonu, pa dobio i batine: Haos u stanu

Autor:

ATV
30.05.2026 15:34

Komentari:

0
Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану
Foto: Pexels.com

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su M. V. (40) zbog sumnje da je tokom porodične svađe fizički napala svog supruga V. V. (39) i nanijela mu lake tjelesne povrede.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, incident se dogodio nakon verbalnog sukoba supružnika u porodičnom domu. Navodno je svađi prethodilo to što je muškarac u telefonu svoje supruge pronašao poruke zbog kojih je posumnjao da se viđa sa drugim muškarcem.

Kada joj je, prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, skrenuo pažnju na pronađenu prepisku, između supružnika je izbila rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Sumnja se da je žena tom prilikom suprugu zadala više udaraca u predjelu glave.

Povrijeđenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć, a ljekari su mu konstatovali lake tjelesne povrede.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, dok je osumnjičena privedena radi daljeg postupka. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su prethodile incidentu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pretukla muža

Tuča

pretučen muškarac

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Промјена времена у Српској: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

1 h

0
Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом

Zanimljivosti

Otkrivena populacija od oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom

1 h

0
Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Svijet

Troje alpinista iz Letonije poginulo na Aljasci

2 h

0
Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić napisao pjesmu dok je bio u "Lazi Lazareviću"

3 h

0

Više iz rubrike

УЖАС У ЗЕМУНУ: Дјечак (13) чекићем ударао барут из петарди, експлозија му откинула прсте!

Srbija

UŽAS U ZEMUNU: Dječak (13) čekićem udarao barut iz petardi, eksplozija mu otkinula prste!

8 h

1
Сахрањен Александар Нешовић Баја

Srbija

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20 h

3
Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Srbija

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

20 h

0
Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

Srbija

Potvrđena prodaja N1 i Nove S televizije i drugih medija Adrija Njuza

22 h

2

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner