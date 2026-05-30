Otkrivena populacija od oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom

U mjestu Itaki u saveznoj državi Njujork otkriveno je oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom, a naučnici vjeruju da je riječ o jednoj od najvećih zabilježenih kolonija takve vrste, važnih oprašivača voćnjaka jabuka i drugih usjeva.

Odgovara im netaknuto pješčano tlo

Pčele su pronađene na groblju, a pretpostavlja se da na tom području žive više od sto godina i da im odgovara netaknuto pješčano tlo, piše "Sajens dejli".

Rejčel Fordajs primijetila je neobično veliki broj pčela na groblju, te je nekoliko njih odnijela profesoru entomologije Brajanu Denfortu.

On je utvrdio da je riječ o vrsti Andrena regularis, usamljenoj divljoj pčeli koja se gnijezdi u tlu.

Dalja istraživanja pokazala su da na površini od oko 6.000 metara kvadratnih živi gotovo 5,5 miliona jedinki, što je broj uporediv sa više od 200 košnica medonosnih pčela i veći od populacije Menhetna.

Prikupili više od 3.200 insekata iz 16 vrsta

Istraživači su koristili posebne mrežaste zamke koje hvataju insekte kako bi utvrdili broj pčela dok izlaze iz tla.

Od kraja marta do sredine maja 2023. godine prikupili su više od 3.200 insekata iz 16 vrsta.

Na osnovu gustoće pčela u uzorcima procijenili su da ukupna populacija broji između tri i osam miliona jedinki, s prosječnom procjenom od 5,5 miliona.

"Prema dostupnoj literaturi, ovo je jedna od najvećih poznatih grupa pčela koje se gnijezde u tlu", izjavio je glavni autor studije objavljene u časopisu "Apidoloži" Stiv Hodž, prenosi Srna.