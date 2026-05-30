Logo
Large banner

Otkrivena populacija od oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom

Autor:

ATV
30.05.2026 15:12

Komentari:

0
Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом

U mjestu Itaki u saveznoj državi Njujork otkriveno je oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom, a naučnici vjeruju da je riječ o jednoj od najvećih zabilježenih kolonija takve vrste, važnih oprašivača voćnjaka jabuka i drugih usjeva.

Odgovara im netaknuto pješčano tlo

Pčele su pronađene na groblju, a pretpostavlja se da na tom području žive više od sto godina i da im odgovara netaknuto pješčano tlo, piše "Sajens dejli".

Rejčel Fordajs primijetila je neobično veliki broj pčela na groblju, te je nekoliko njih odnijela profesoru entomologije Brajanu Denfortu.

On je utvrdio da je riječ o vrsti Andrena regularis, usamljenoj divljoj pčeli koja se gnijezdi u tlu.

Dalja istraživanja pokazala su da na površini od oko 6.000 metara kvadratnih živi gotovo 5,5 miliona jedinki, što je broj uporediv sa više od 200 košnica medonosnih pčela i veći od populacije Menhetna.

Prikupili više od 3.200 insekata iz 16 vrsta

Istraživači su koristili posebne mrežaste zamke koje hvataju insekte kako bi utvrdili broj pčela dok izlaze iz tla.

Od kraja marta do sredine maja 2023. godine prikupili su više od 3.200 insekata iz 16 vrsta.

Na osnovu gustoće pčela u uzorcima procijenili su da ukupna populacija broji između tri i osam miliona jedinki, s prosječnom procjenom od 5,5 miliona.

"Prema dostupnoj literaturi, ovo je jedna od najvećih poznatih grupa pčela koje se gnijezde u tlu", izjavio je glavni autor studije objavljene u časopisu "Apidoloži" Stiv Hodž, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pčelari

Pčele

Pčele pod zemljom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Svijet

Troje alpinista iz Letonije poginulo na Aljasci

2 h

0
Шок на Ролан Гаросу: Још један од фаворита испао од анонимуса

Tenis

Šok na Rolan Garosu: Još jedan od favorita ispao od anonimusa

2 h

0
Додик: Изградићемо кућу за породицу Марић

Društvo

Dodik: Izgradićemo kuću za porodicu Marić

2 h

5
У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду

Društvo

U Višegradu obilježene 84 godine od stradanja Srba u Starom Brodu

2 h

0

Više iz rubrike

Љубав

Zanimljivosti

Najbolje se ljube: Horoskopski znakovi čiji su poljupci nezaboravni

19 h

2
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji se brzo zaljubljuju, ali im je teško da priznaju svoja osjećanja

21 h

0
Вјенчање

Zanimljivosti

Najsrećniji datum za svaki znak u junu

1 d

0
Бака унука породица

Zanimljivosti

U ovoj zemlji možete unajmiti baku: Cijena 25 evra po satu

1 d

0

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner