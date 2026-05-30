Logo
Large banner

Tijelo uginulog grbavog kita izvučeno na obalu

Autor:

ATV
30.05.2026 15:40

Komentari:

0
Кит
Foto: pexels/Timon Cornelissen

Tijelo uginulog grbavog kita, pronađenog kod danskog ostrva Anholt, izvučeno je danas na obalu ostrva gdje će biti secirano i podvrgnuto obdukciji kako bi se utvrdio uzrok smrti, prenio je njemački list Špigel.

Uginuli grbavi kit pronađen kod danskog ostrva identifikovan je sredinom maja kao Timi, potvrdila je danska Agencija za zaštitu životne sredine, a njegova sudbina je nedjeljama zaokupljala milione ljudi nakon što se nasukao u njemačkim vodama.

"Mnogi ljudi su bili duboko zabrinuti zbog sudbine životinje i nadali su se da će biti moguće vratiti kita u divljinu. I ja sam delio ovu nadu", rekao je tada njemački ministar za zaštitu životne sredine Til Bakhaus.

Timi je uginuo pošto je pušten sa barže u otvoreno more, dok se dovodi u pitanje i način na koji je sprovedena akcija spasavanja, pišu danas nemački mediji.

Lokalne vlasti prethodno su, više puta, bezuspješno pokušavale da vrate Timija iz plićaka u otvoreno more, nakon čega je dvoje preduzetnika finansiralo poslednji pokušaj njegovog spasavanja, uprkos sumnjama dela stručnjaka da može da preživi transport.

Sada je njegov leš izvučen na obalu ostrva, a kako je saopštio predstavnik danske Agencija za zaštitu životne sredine, Morten Abildstrom, operacija izvlačenja protekla je bez ikakvih problema i trajala je oko dva sata.

Stručnjaci će na plaži ispitati leš kita, a pošto je ležao tako dugo na Suncu, zadah je veoma jak, pa su danske vlasti upozorile lokalne stanovnike i posetioce da ne prilaze zbog rizika od infekcije, kazao je istraživač i ekspert za kitove, Peter Teglberg Madsen.

Сурвер, незгода.webp

Svijet

Nesvakidašnja nezgoda na moru: Sudario se sa kitom dok je surfao

Leš životinje je plutao u vodi kod ostrva više od dvije nedjelje. Danci su jednom pokušali da izvuku kita, nadutog gasovima usljed truljenja, u dublje vode kako bi ga odvukli do luke Grina na danskom kopnu.

Taj pokušaj je, međutim, propao zbog lošeg vremena, a sada se obdukcija obavlja na ostrvu Anholt.

Primarni cilj je da se utvrdi uzrok smrti kita, rekao je Madsen, dodajući da se veliki deo diskusije vrteo oko toga da li je on mogao da bude spasen ili ne.Biolog sa Univerziteta u Orhusu smatra da životinja od samog početka nije imala šanse.

"Ovo je očigledno bila bolesna, oslabljena životinja koja nije mogla biti spasena i jednostavno je trebalo da bude ostavljena na miru", kazao je Madsen.

On je dodao da je akcija pokušaja spasavanja predstavljala čistu okrutnost prema životinjama.

"Trebalo bi da budemo srećni što ponovo vidimo više grbavih kitova u Baltičkom moru. Umjesto da koristimo toliko resursa da pokušamo da spasemo jednu životinju, trebalo bi da se pobrinemo da kitovi ne završe u takvim situacijama", rekao je istraživač.

илу-кит-25032026

Svijet

Kit se nasukao na obali, stručnjaci savjetuju da eutanazija nije rješenje

Kit je više puta tražio plitke vode kod nemačke baltičke obale, a u nekoliko navrata se kretao dalje nakon što su mu se ljudi približili.

Na kraju se zaustavio kod ostrva Peel u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, a protivno savjetima njemačkih stručnjaka i institucija, državno ministarstvo zaštite životne sredine dozvolilo je privatnu inicijativu da se životinja transportuje i pusti u Sjeverno more, podsetio je Špigel, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kit

Spašeni kit uginuo

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кит

Svijet

Spašeni kit Timi uginuo, nasukao se kod Danske

1 sedm

0
Кит океан спасен риба сисар

Svijet

Grbavi kit Timi pušten u Sjeverno more nakon što je nedjeljama bio nasukan kod Njemačke

4 sedm

0
Плави кит у мору

Nauka i tehnologija

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

1 mj

0
Китови

Zanimljivosti

U Japanu počela sezona lova na kitove

1 mj

0

Više iz rubrike

Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Svijet

Troje alpinista iz Letonije poginulo na Aljasci

2 h

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

Zašto se prolaz kroz Hormuški moreuz ne smije naplaćivati?

4 h

3
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Svijet

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

5 h

3
Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Svijet

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

5 h

2

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner