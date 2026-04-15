Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

Komunikacija ulješura, vrste kitova zubana, morskih sisara koji su se odvojili od zajedničkog pretka sa ljudima prije više od 90 miliona godina, pokazuje iznenađujuće sličnosti sa obrascima ljudskog govora, uključujući "abecedu" i formiranje "samoglasnika" čija struktura funkcioniše na način sličan ljudskom govoru, pokazalo je najnovije istraživanje.

Ovi kitovi komuniciraju nizovima kratkih klikova, poznatih kao kode, a analiza je pokazala da mogu da razlikuju "samoglasnike" kroz kraće ili produžene klikove, kao i kroz rastuće ili opadajuće tonove, koristeći obrasce slične jezicima poput mandarinskog, latinskog i slovenačkog, piše Gardijan.

Kako se navodi u radu objavljenom u žurnalu Proceedings B, struktura komunikacije ulješura ima "bliske paralele u fonetici i fonologiji ljudskih jezika", što ukazuje na nezavisnu evoluciju. Dodaje se da su njihove vokalizacije "izuzetno složene i predstavljaju jednu od najbližih paralela ljudskoj fonologiji među životinjskim komunikacionim sistemima".

Rezultati su dio istraživanja organizacijeProject CETI (Inicijativa za prevođenje komunikacije kitova), koja proučava ulješure kod obale Dominike s ciljem razumijevanja njihovog "jezika".

Iako do pedesetih godina prošlog vijeka nije bilo jasno da ulješure uopšte proizvode zvuke, savremene tehnologije, uključujući vještačku inteligenciju, omogućavaju dublje razumijevanje njihove komunikacije.

Osnivač i predsjednik projekta Dejvid Gruber ocenio je da ovo otkriće pokazuje da ljudi nisu jedina vrsta sa razvijenim komunikacionim i društvenim životom, dodajući da ulješure vjerovatno prenose informacije generacijama već više od 20 miliona godina. Istraživanje ovih životinja otežava činjenica da rone i do 50 minuta u potrazi za hranom, dok na površini provode svega desetak minuta, kada međusobno komuniciraju u bliskom kontaktu.

Iako njihov "govor" ljudskom uhu zvuči poput morzeove azbuke, uklanjanjem pauza između klikova naučnici su uočili obrasce slične ljudskom govoru, uključujući mogućnost mijenjanja "samoglasnika" kako bi se prenijela različita značenja.

Lingvista Gašper Beguš sa Univerziteta Kalifornije u Berkliju, koji je predvodio istraživanje, istakao je da je složenost komunikacije ulješura veća nego kod drugih proučavanih životinja, poput papagaja i slonova. On je naveo da, uprkos velikim razlikama u načinu života, postoje brojne sličnosti između ljudi i ulješura, uključujući društvene veze, brigu o mladima i zajedničko učešće u porođaju.

Istraživači smatraju da bi ova otkrića mogla da približe mogućnost potpunog razumevanja, pa čak i komunikacije sa ulješurama, a cilj projekta CETI je da u narednih pet godina razumije najmanje 20 različitih vokalnih izraza povezanih sa ponašanjem poput ronjenja i spavanja, prenosi Tanjug.