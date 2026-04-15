Aplikacije prate sve što imate u galeriji: Jedna greška može skupo da vas košta

Kada odlučite da učitate fotografiju na Instagram ili neku drugu društvenu mrežu, suočićete se sa izborom: da li ćete aplikaciji dozvoliti pristup cijeloj galeriji ili ne?

Gotovo sve aplikacije koje svakodnevno koristimo tražiće da im dopustite puni pristup slikama i videozapisima iz vaše galerije i trebalo bi dvaput razmisliti prije nego što to dozvolite, bez obzira na to koliko to može biti praktično, upozoravaju stručnjaci za zaštitu privatnosti.

U galerijama imamo fotografije sa ličnim podacima

"Kada ograničite pristup samo na odabrane fotografije, time se istovremeno štitite od slučajnog učitavanja više slika nego što ste nameravali, kao i obezbjeđujete da aplikacija ne može da pristupi podacima kojima ne želite da pristupi, bilo slučajno ili zbog zle namjere", objasnio je Torin Klosovski, aktivista za bezbjednost i privatnost iz Elektronik Frontier Foundation-a.

Vaša galerija ne sadrži samo zabavne fotografije s putovanja i porodične slike, već je i zapis o tome ko ste i šta volite. Često fotografišemo dokumente, poput pasoša, ličnih karata ili kreditnih kartica. To su vrste slika koje prevaranti žele da iskoriste. Godine 2023. istraživači su otkrili da su zlonamjerne aplikacije skenirale korisničke galerije u potrazi za frazama za oporavak kripto novčanika. Gugl i Epl su kasnije uklonili te aplikacije iz svojih prodavnica.

Svakako je nezgodnije tražiti po albumima onu jednu fotografiju koju želite da objavite nego imati celu galeriju dostupnu unutar aplikacije, ali u tome i jeste poenta. To dodatno vrijeme koje potrošite na odabir jedne fotografije tjera vas da razmislite o tome šta tačno želite da podijelite sa aplikacijom koja bi kasnije mogla da ugrozi vašu privatnost.

Meta izaziva zabrinutost

Meta ima dugu istoriju izazivanja zabrinutosti kod onih koji se zalažu za zaštitu privatnosti. Godine 2022. Fejsbuk je policiji dostavio privatne poruke majke i kćerke koje su se suočavale sa krivičnim prijavama zbog navodnog prekida trudnoće.

"To je posebno upečatljiv primjer kako je Meta spremna da dijeli podatke sa organima za sprovođenje zakona... kako bi nastavila da narušava privatnost i građanska prava Amerikanaca", rekao je Vil Oven, direktor komunikacija u neprofitnoj organizaciji "Surveillance Technology Oversight Project".

Prošle godine, jedna Fejsbuk funkcija tražila je od korisnika da dozvole pristup galeriji kako bi se automatski predlagale AI-uređene verzije njihovih fotografija.

U iskačućem prozoru pisalo je: "Dozvoliti obradu u oblaku kako bi se dobile kreativne ideje iz vaše galerije?" Međutim, ako bi korisnici to dopustili, istovremeno bi pristali i na to da Meta-in veštačka inteligencija analizira njihove slike i crte lica, što je neke korisnike uznemirilo. Ta funkcija više nije dostupna na Fejsbuku. Meta nije odgovorila na pitanja o statusu te funkcije, piše HuffPost.

Uvijek prilagodite privatnost u aplikacijama

Uopšteno, uvijek bi trebalo da provjerite šta dozvoljavate aplikaciji da vidi na vašem telefonu. Na Fejsbuku to možete da uradite tako što otvorite aplikaciju, izaberete "Podešavanja i privatnost", a zatim "Prijedlozi dijeljenja iz galerije" u okviru "Podešavanja". Odatle možete da uključite ili isključite opciju "Dobijanje prijedloga iz galerije tokom pregledanja Fejbsuka".

Odbijanje davanja punog pristupa bilo kojoj aplikaciji jedan je od načina da spriječite slučajno dijeljenje slika zbog kojih biste kasnije mogli da zažalite. Klosovski kaže da je video bezbroj priča tokom godina o ljudima koji su slučajno učitali cijele svoje fotogalerije na društvene mreže zbog zbunjujućih upita.

Kada odbijete da date puni pristup vašoj galeriji omiljenoj aplikaciji, biće vam potreban jedan korak više da pronađete i izaberete željenu sliku, što je malo nezgodnije.

"Shvatam da ljudima smeta izbor fotografija jer je korisničko iskustvo prilično loše, ali nuspojava je da to stvara malu prepreku koja vas natjera da razmislite da li uopšte treba da objavite tu fotografiju, a to nije uvijek loše", zaključuje Klosovski.

(Informer)