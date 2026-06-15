Minić: Organi stranke donijeće odluku o kandidatu za predsjednika Srpske

Autor:ATV
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Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić rekao je da će organi stranke donijeti odluku o kandidatu za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima.
Komentarišući izjavu lidera SNSD-a Milorada Dodika u kojoj se navodi da je Savo Minić jedan od najozbiljnijih kandidata stranke za predsjednika Republike Srpske, Minić je rekao novinarima u Banjaluci da će ono što Dodik predloži biti maksimalno uvaženo, prenosi Srna.
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