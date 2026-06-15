Logo

Minić: Organi stranke donijeće odluku o kandidatu za predsjednika Srpske

Autor:

ATV
15.06.2026 13:42

Komentari:

3
Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić rekao je da će organi stranke donijeti odluku o kandidatu za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima.

Komentarišući izjavu lidera SNSD-a Milorada Dodika u kojoj se navodi da je Savo Minić jedan od najozbiljnijih kandidata stranke za predsjednika Republike Srpske, Minić je rekao novinarima u Banjaluci da će ono što Dodik predloži biti maksimalno uvaženo, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Izbori 2026

Kandidatura

predsjednik Republike Srpske

SNSD

Politička stranka

Komentari (3)

Više iz rubrike

Излазе на видјело проблеми Листе за правду и ред

Republika Srpska

Izlaze na vidjelo problemi Liste za pravdu i red

2 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуици

Republika Srpska

Minić: Priče o zaduženosti Srpske su klasični performans opozicije

3 h

2
влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

"Vlada želi da se zadrže sva postojeća radna mjesta u Srpskoj"

3 h

0
Савановић напустио Вукановића: Позивам Црнатка да напусти покрет!

Republika Srpska

Savanović napustio Vukanovića: Pozivam Crnatka da napusti pokret!

3 h

4

  • Najnovije

16

07

Prekinuta sjednica SO Modriča: Radulović ostao bez većine, nema podršku PDP-a

16

04

Tramp: Komercijalni brodovi započeli plovidbe kroz Ormuski moreuz

15

50

Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

15

48

Sa tržišta BiH povučena dva modela zaštitne obuće

15

40

Brzi i bahati: 387 vozača stalo "nagazilo gas do daske" u Gradišci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima