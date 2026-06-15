"Vlada želi da se zadrže sva postojeća radna mjesta u Srpskoj"

Autor:ATV
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Vlada Republike Srpske želi da se zadrže sva postojeća radna mjesta u Srpskoj, rekao je premijer Savo Minić.
Minić smatra da treba omogućiti zaposlenje za sve one koji su iz Srpske i žele tu i da rade.
Komentarišući mogućnost dodatnog zapošljavanja stranih radnika u Republici Srpskoj, Minić je rekao novinarima u Banjaluci da je to nadgradnja i da sigurno postoji potreba za tim, ali da će se o tome razgovarati sa poslovnom zajednicom u Srpskoj, prenosi Srna.
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