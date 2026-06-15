Minić: Podaci nisu procurili iz Agencije za agrarna plaćanja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ima informaciju da privatni podaci oko 51.000 poljoprivrednika i korisnika podsticaja koji su procurili i objavljeni na dark vebu nemaju veze sa Agencijom za agrarna plaćanja Republike Srpske.

"Stavili smo pod poseban režim sve podatke Agencije dok sve ne provjerimo. Ako se desilo da je probijen sistem, moramo vidjeti šta uraditi da se to više ne desi", naveo je Minić.

Republika Srpska MUP Srpske istražuje curenje ličnih podataka građana na dark vebu

Vlada Republike Srpske i nadležne institucije potvrdile su da se radi o gruboj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji, te da zvanični vladini serveri nisu direktno kompromitovani, već da podaci potiču iz drugog izvora koji se trenutno istražuje, prenosi Srna.