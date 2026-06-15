Ilić: Dešavanja u opoziciji pokazuju duboke podjele, SNSD uskoro izlazi sa kandidatima za izbore

Narodni poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić ocijenio je da posljednja dešavanja u opozicionim redovima, uključujući pojavu plakata sa imenima opozicionih političara i navodnim milionskim iznosima, ukazuju na ozbiljne unutrašnje podjele i neslaganja među opozicionim partijama.

Gostujući u jutarnjem programu RTRS-a, Ilić je rekao da su politički procesi unutar opozicije kulminirali posljednjih mjeseci te da građani mogu jasno da vide razliku između SNSD-a i opozicionih stranaka.

"Oni ne mogu da se dogovore ni oko kandidatura za dvije najvažnije funkcije, a očekuju da im građani vjeruju da mogu uspješno voditi Republiku Srpsku i formirati vlast", rekao je Ilić.

On je istakao da je SNSD pred donošenjem konačnih odluka o kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, te najavio da bi imena mogla biti poznata već do kraja sedmice.

"Radi se o ljudima sa prepoznatljivim političkim iskustvom i rezultatima. Nemamo unutrašnjih nesuglasica kada je riječ o izboru kandidata", naglasio je Ilić.

Na pitanje da li je ime trenutnog premijera Save Minića u opticaju kada je u pitanju jedna od dvije inokosne funkcije, Ilić je naglasio je Minić jedan od kandidata i čovjek koji poznaje materiju.

"Minić da je jedan od najistaknutijih ličnosti SNSD-a i ima apsolutni kapacitet da obavlja ove funkcije", rekao je Ilić.

Govoreći o predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, posvećenoj rebalansu budžeta, Ilić je odbacio kritike opozicije na račun novih kreditnih zaduženja.

Prema njegovim riječima, kreditna sredstva predstavljaju uobičajen način finansiranja velikih infrastrukturnih projekata širom svijeta, te će biti usmjerena na investicije poput puteva, bolnica i drugih razvojnih projekata.

"Ozbiljni infrastrukturni projekti ne mogu se realizovati bez finansijskih aranžmana. To je praksa svuda u svijetu. Istovremeno, iz budžeta se obezbjeđuju sredstva za plate, socijalna davanja i druge redovne obaveze", rekao je Ilić.

On je ocijenio da je većina značajnijih infrastrukturnih projekata u Banjaluci realizovana uz podršku Vlade Republike Srpske, navodeći kao primjer izgradnju mosta u Česmi.

"Dolazimo u situaciju da opozicija optužuje vlast za podizanje kredita, a oni to isto rade na lokalnom nivou. Banjaluka ima budžet od oko 300 miliona maraka, a napadaju vladu Srpske i ministra financija zato što dižu kredite kojim će graditi autoput ili ozbiljne projekte. Po mom mišljenju to je licemjerno", ističe Ilić.

On je podsjetio da će rebalansom budžeta biti predviđena i sredstva za najavljeno povećanje plata u javnom sektoru od pet odsto, koje bi trebalo da stupi na snagu tokom avgusta i septembra.

"Povećanje životnog standarda građana ostaje jedan od prioriteta. Plate i penzije rastu postepeno, u skladu sa realnim mogućnostima budžeta", naveo je Ilić.

Komentarišući stanje u Banjaluci, Ilić je kritikovao gradsku administraciju zbog, kako je naveo, nerealizovanih projekata koji su bili planirani budžetom i skupštinskim odlukama. Osvrnuo se i na slučaj sječe vrba uz rijeku Vrbas, ističući da gradska skupština nema direktne nadležnosti da utvrđuje odgovornost, već da je to u ingerenciji gradske uprave.