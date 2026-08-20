Dnevni horoskop za 20. avgust: Evo koga očekuje susret sa starom simpatijom

Ovan

Očekuje vas zanimljiv razgovor na poslu koji bi mogao donijeti novu priliku. U ljubavi slobodni mogu napraviti prvi korak, dok zauzete očekuje prijatan zajednički trenutak. Više se krećite.

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Bik

Neko će prepoznati vaš trud i ponuditi vam zanimljiv zadatak. Partner vam pruža podršku, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa starom simpatijom. Izbjegavajte tešku hranu.

Blizanci

Neočekivana promjena planova zahtijevaće da budete snalažljivi na poslu. Zauzete očekuje iskren razgovor, dok slobodni mogu privući pažnju zanimljivom osobom. Pazite na glavobolju.

Rak

Fokusirajte se na jedan posao jer će vam tako sve ići brže i lakše. Voljena osoba priprema vam lijep trenutak, a slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja. Moguć je pad energije.

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Lav

Dobra vijest stiže od osobe sa kojom poslovno sarađujete. U ljubavi vas očekuje više bliskosti, dok slobodni mogu ući u zanimljiv razgovor koji će potrajati. Čuvajte koljena.

Djevica

Novi dogovor mogao bi vam donijeti korist, ali nemojte žuriti sa prihvatanjem obaveza. Partner pokazuje više nježnosti, a slobodne očekuje susret koji će ih iznenaditi. Obratite pažnju na držanje.

Vaga

Dan je povoljan za rješavanje finansijskih pitanja i planiranje narednih koraka. Zauzeti će uživati u romantičnom trenutku, a slobodni mogu dobiti poziv za izlazak. Priuštite sebi boravak u prirodi.

Škorpija

Vaše ideje danas mogu naići na dobar prijem kod nadređenih ili kolega. U ljubavi slobodne očekuje zanimljiva prepiska, dok zauzeti rješavaju manji nesporazum. Posvetite više pažnje sebi.

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Strijelac

Očekuje vas dinamičan dan i mogućnost da preuzmete inicijativu u važnom poslu. Partner će vas obradovati neočekivanim gestom, a slobodni mogu započeti flert putem poruka. Mogući problemi sa probavom.

Jarac

Neko bi mogao zatražiti vašu pomoć, što će otvoriti vrata za novu saradnju. Slobodne očekuje susret sa osobom koja dijeli njihova interesovanja, dok zauzeti planiraju zajednički izlazak. Odmarajte oči.

Vodolija

Dan vam donosi priliku da pokažete kreativnost i izdvojite se od ostalih. U vezi slijedi prijatno iznenađenje, a slobodni bi mogli upoznati nekoga tokom obavljanja svakodnevnih obaveza. Unosite više vitamina.

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Ribe

Jedan stari poslovni problem konačno bi mogao dobiti rješenje. Voljena osoba će tražiti vaše vrijeme i pažnju, dok slobodne očekuje simpatičan susret. Pripazite na osjetljivost kože.