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Novakova želja: Izbaci riječ “penzija” iz dokumentarca

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 22:13

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Новакова жеља: Избаци ријеч “пензија” из документарца
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Nedavno je na posljednjoj vimbldonskoj konferenciji Novak Đoković govorio o tome koliko su počela da ga nerviraju pitanja o potencijalnoj 25. grend slem tituli, kao i o odlasku u penziju.

Gostujući u podkastu kod Endija Rodika, to je potvrdio je i Džejson Hehir, reditelj dokumentarca “The Wolf in Winter”.

“Zanimljivo je da je Novak želio da iz dokumentarca izbacimo sva spominjanja penzije jer mu je muka od tog pitanja. Rekao je: ‘Svaki put kada se kaže penzija, zamijenite to riječju dugovječnost’. Rekao sam mu: ‘Ne možemo da kažemo – Novak, svi se pitaju kada ćeš da se dugovječiš’”, rekao je Hehir i dodao:

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“Pokušao sam da mu objasnim da je pitanje o penziji zapravo kompliment. Ljudi ne žele da ode. Pitaju se koliko još može da traje nešto što prkosi logici – da u tim godinama i dalje igra na tom nivou”.

„Da igrač X ima ovakve rezultate…“

Hehir je oduševljen Đokovićevim mentalitetom.

“U filmu pisac Hauard Brajant kaže da postoje tri načina da sportista završi karijeru. Prvi – tijelo te izda. Drugi – igra te izda. Počneš da gubiš od igrača koje si ranije rutinski pobjeđivao. Treći – odeš dok si na vrhu. Većini ljudi je potrebno da ih tijelo izda kako bi konačno rekli da je dosta”, kaže Hehir i dodaje:

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“Kod Novaka nema predaje mjesta bilo kome. Nema predaje baklje. Ako neko želi baklju – moraće da mu je uzme. Da postoji neki izmišljeni igrač X koji je u posljednje tri godine ostvario rezultate koje je ostvario Novak, niko ga ne bi pitao kada će u penziju. Pitaju ga samo zbog njegovih godina”.

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Dokumentarac

tenis

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