Suspendovan Nik Kirjos: Pozitivan na kokain

Australijski teniser Nik Kirjos je suspendovan iz tenisa nakon što je doping kontrola pokazala da je bio pozitivan na kokain.

Australijanac (31) dao je uzorak 22. juna tokom ATP 250 turnira u Ljoret de Maru/Majorki u Španiji. Laboratorija akreditovana od strane Svjetske antidoping agencije potvrdila je 17. jula prisustvo benzoilekgonina, metabolita kokaina.

Kirjos se nakon svega oglasio na društvenim mrežama i uputio izvinjenje porodici, navijačima i sponzorima, prenosi b92.

"Izvinjavam se svojim navijačima, svojoj porodici, svojim sponzorima i svima blizak meni. Prije svega, izvinjavam se d‌jeci koja me prate. Znam kakav primjer ovo pruža i duboko sam razočaran u sebe".

Ne traži opravdanje ali...

Australijanac je ove sezone odigrao svega četiri meča u singlu, dok se prethodnih godina konstantno borio sa povredama. Posljednji nastup imao je na Vimbldonu, gd‌je je u prvom kolu dubla poražen zajedno sa Aleksandrom Bublikom.

Kirjos je upravo na londonskom grend slemu ostvario jedan od najvećih uspjeha karijere, kada je 2022. godine stigao do finala singla.

U opširnoj poruci Australijanac je govorio i o teškom periodu kroz koji prolazi, ali je naglasio da ne traži opravdanje za ono što se dogodilo.

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"Ne namjeravam da tražim izgovore, ali želim da pružim malo konteksta o tome kroz šta sam prolazio", nastavio je Kirjos u svojoj objavi na društvenim mrežama.

"Povrede u posljednjih nekoliko godina uzele su ogroman danak, kako fizički tako i psihički. Moje tijelo nije bilo u stanju da uradi ono što moj um od njega očekuje, a suočavanje sa činjenicom da se bližim kraju karijere bilo je teže nego što sam ikada mogao da zamislim. Uvijek sam govorio da nisam ja izabrao tenis – tenis je izabrao mene. Ali napuštanje nečega što je bilo čitav moj život jedna je od najtežih stvari sa kojima sam se ikada suočio. Trenucima sam se osećao bespomoćno i usamljeno. Ništa od toga ne opravdava ovo što sam uradio. Međutim, dobra vijest je da mi je ovo poslužilo kao poziv na buđenje. Tokom narednih 28 dana povući ću se sa društvenih mreža i iz javnog života dok se ne posvetim tome da se dovedem u red. Zamolio bih ljude da poštuju moju privatnost tokom tog perioda, i što je najvažnije, privatnost moje porodice. Žao mi je. Odradiću ono što je potrebno i vratiti se bolji."

👀🚨 Nick Kyrgios on Instagram:



"I wanted you to hear this from me first.



I recently failed a drug test in Mallorca after testing positive for cocaine. I made a huge mistake and I take full responsibility for it.



I’m sorry to my fans, my family, my sponsors and everyone close… pic.twitter.com/9i9XndXp8c — Tennis Masterr (@tennismasterr) August 19, 2026

Za Kirjosa sada slijedi period neizvjesnosti. Do konačne odluke tribunala neće moći da igra niti da trenira, ali ni da prisustvuje događajima koje organizuju muške i ženske teniske turneje.