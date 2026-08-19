Novakov odgovor sinu Stefanu oduševio roditelje, evo šta ga je savjetovao

Novak je podijelio nesvakidašnju situaciju sa svojim desetogodišnjim sinom sa kojim je proveo aktivno jutro na imanju svojih roditelja kraj jezera, a riječi koje mu je uputio nakon što mu se d‌ječak požalio da mu je dosadno postale su lekcija za sve roditelje.

Novak je opisao kako je izgledao jedan sasvim običan dan sa sinom na porodičnom imanju, koji se ubrzo pretvorio u važnu životnu lekciju.

"Baš nedavno sam se sa svojim sinom, on ima 10 godina, igrao na imanju mojih roditelja kraj jezera. Igrali smo ping-pong, pa fudbal, vozili smo kajak… proveli smo nekoliko aktivnih sati. A onda sam ja uzeo da radim nešto drugo, da bi mi on prišao i požalio se da mu je dosadno ", rekao je on.

"Ne moraš istog sekunda da uzmeš ekran u ruke!"

Umjesto da odmah potrči da zabavi sina ili mu ponudi telefon, Novak je odlučio da postupi potpuno drugačije, učeći ga izuzetno važnoj lekciji o samostalnosti i unutrašnjem miru.

"Sjeo sam s njim i rekao mu da je to potpuno u redu. ‘Prije svega, imao si veoma aktivno jutro. A drugo, ako ti je dosadno, ne znači da moraš odmah, istog sekunda da uzmeš knjigu ili ekran ili bilo šta da prekratiš dosadu. Moraš da naučiš i da budeš sam sa svojim mislima. A ako ti nije lijepo da ti bude dosadno u kući, izađi napolje. Uzmi sok, sjedi, gledaj u nebo".

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Đoković je iskreno priznao da je ovakav pristup “mnogo lakše reći nego uraditi”, ali je istakao da ima veliku želju da njegova d‌jeca savladaju ovu vještinu.

"Zaista bih volio da moja d‌jeca nauče da im bude potpuno u redu da se dosađuju. Jer to su trenuci kad dobijaju šansu da budu sami sa svojim mislima, posebno onim koje su možda potiskivali kad im pažnju odvuče nešto drugo", naveo je on.

Pored stava o ekranima, Đokovići imaju i poseban stav kada je ishrana njihove d‌jece u pitanju, pa se trude da se d‌jeca hrane zdravo, da u ishranu unose žitarice, sirove namirnice i da u potpunosti izbjegavaju gluten, piše Blic.