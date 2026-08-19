Bivši reprezentativac francuske potpisao za klub u vlasništvu Đokovića

Nekadašnji francuski fudbalski reprezentativac Đibril Sidibe potpisao je ugovor sa Le Manom do juna 2028. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Sidibe (34) je u Le Man stigao kao slobodan igrač, pošto mu je na kraju prošle sezone istekao ugovor sa Tuluzom.

On je ranije igrao za AEK iz Atine, Everton, Monako, Lil i Troa.

Za reprezentaciju Francuske je od 2016. do 2018. godine odigrao 18 utakmica, a sa "trikolorima" je osvojio Svjetsko prvenstvo 2018.

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"Izabrao sam Le Man zbog projekta i ambicija kluba. Svi dijelimo istu želju: da zajedno pomognemo ovom timu da napreduje", izjavio je Sidibe, koji je šesto pojačanje Le Mana u ljetnom prelaznom roku, prenosi "Telegraf".

Fudbaleri Le Mana će 22. avgusta u prvom kolu francuskog prvenstva dočekati Brest.

Inače, suvlasnik Le Mana je najbolji srpski teniser Novak Đoković.