Propao transfer Vanje Milinkovića Savića u Juventus

Vanja Milinković-Savić ostaje u Napoliju! Juventus je riješio pitanje golmana dovođenjem Giljerma Vikarija iz Totenhema, čime su praktično zatvorena vrata za transfer srpskog reprezentativca.

Čini se da je saga oko budućnosti Vanje Milinkovića-Savića dobila epilog, i to ne onakav kakav se tokom ljeta očekivao. Srpski reprezentativac je dugo povezivan sa odlaskom iz Napolija, a kao jedna od najzvučnijih opcija pominjao se Juventus. Međutim, torinski klub je sada izabrao drugo rješenje.

Juventus je zvanično potvrdio dolazak Giljerma Vikarija iz Totenhema. Italijanski golman stiže na pozajmicu, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone 2026/27. Za trajni transfer Juve bi trebalo da izdvoji osam miliona evra, dok kroz bonuse ukupna vrijednost posla može da poraste za dodatna dva miliona.

Time je, praktično, zatvorena mogućnost da Milinković-Savić ovog ljeta obuče dres torinskog velikana. Srpski čuvar mreže mjesecima se nalazio u centru priča o transferu, ali nakon što je propao njegov potencijalni odlazak u Hal, a sada i Juventus pronašao golmana, sve ukazuje na to da će ostati u Napoliju.

Za Vikarija je ovo povratak u italijanski fudbal. Dvadesetdevetogodišnji čuvar mreže ponikao je u omladinskom pogonu Udinezea, a seniorsku karijeru gradio je kroz Veneciju, Peruđu, Kaljari i Empoli. Upravo je u Empoliju stekao punu afirmaciju i sakupio 69 nastupa u Seriji A.

Njegove partije bile su dovoljne da privuče pažnju Totenhema, koji ga je doveo 2023. godine. Tokom dvije sezone u Londonu upisao je čak 117 nastupa, a najveći uspjeh ostvario je prošle sezone kada je sa engleskim klubom osvojio Ligu Evrope.

Sada se Vikari vraća u Italiju i postaje novo rješenje Juventusa među stativama. Za Milinkovića-Savića, međutim, to znači da se jedno od najčešće pominjanih rešenja za njegovu budućnost više ne nalazi na stolu.

(b92)