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U Srbiji i dalje aktivno više požara: U gašenju učestvuje i ruski avion

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 07:03

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj pješčari, gdje će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sletio na niški aerodrom "Konstantin Veliki".

Avion ruskog Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije.

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Požar na području između Velike Kamenice, Podvrške i Velesnice kod Kladova lokalizovan je juče u 18.40, na površini od oko 1.300 hektara, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Gašenje je otežavao jak vjetar koji je tokom dana mijenjao pravac, a pripadnici Sektora za vanredne situacije ostaju na terenu kako bi spriječili ponovno aktiviranje žarišta.

Na dijelu teritorije opštine Kladovo tokom dana bila je proglašena vanredna situacija. Na obroncima Troglava kod Magliča, iznad Ibarske magistrale, požar je zahvatio oko dva hektara šume crnog bora.

Na terenu su bili vatrogasci-spasioci, radnici "Srbijašuma", dobrovoljni vatrogasci i mještani, dok se buldožerima pravi protivpožarni pojas. Za sada nema opasnosti po obližnja domaćinstva.

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U Deliblatskoj pješčari, gdje je požar zahvatio više od 3.500 hektara, tokom noći nije bilo značajnijih promjena. Angažovanje ruskog Iljušina trebalo bi da dodatno ojača kapacitete za gašenje na tom velikom požarištu.

(Tanjug)

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Tagovi :

požar

Vatrogasci

Srbija

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