Eksplozija u Velikoj Moštanici: Razorni udar srušio cijelu kuću, ima zatrpanih?

Nezapamćena drama odigrala se danas oko 17.50 časova u Velikoj Moštanici, kada je, kako se sumnja, usljed snažne eksplozije došlo do potpunog urušavanja porodične kuće, saznaje Telegraf.

Do nesreće je došlo u kući starije gradnje, površine oko 40 kvadratnih metara.

U trenutku eksplozije, objekat nije mogao da izdrži silinu udara, nakon čega je konstrukcija popustila i kuća se urušila.

Odmah po primljenoj dojavi, na lice mjesta upućene su vatrogasno-spasilačke ekipe iz VSJ Železnik. Kada su spasioci stigli na teren, zatekli su stravičan prizor – objekat je bio potpuno devastiran.

Prema posljednjim informacijama Telegrafa sa lica mjesta, jedna osoba se nalazi zarobljena ispod ruševina, a vatrogasci-spasioci trenutno ulažu nadljudske napore kako bi uspjeli da dođu do nje i izvuku je na sigurno.

Intervencija je u toku, a cijeli kraj je u pripravnosti dok traje trka sa vremenom.

(Telegraf.rs)