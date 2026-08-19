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Bocan-Harčenko: Moskva čini sve da spriječi etničko čišćenje Srba na Kosmetu

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 16:48

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Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Foto: Tanjug/AP

Rusija, kao stalna članica Savjeta bezbjednosti UN, čini sve kako bi spriječila etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, poručio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko na međunarodnoj konferenciji "Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, Rezolucija UN 1244 i međunarodno pravo" u Beogradu.

- Činimo sve da spriječimo Prištinu da sprovede svoje namjere o etničkom čišćenju Kosova. Za nas je podrška Srbiji na međunarodnom planu jedan od najvažnijih pravaca spoljne politike - rekao je ruski ambasador.

Bivši potpredsjednik Državne dume Sergej Baburin poručio je da je neophodno braniti međunarodno pravo, navodeći da je bezakonje započelo agresijom NATO-a na SR Jugoslaviju.

On je naglasio da je potrebno razobličiti mit da je Kfor na Kosovu i Metohiji u skladu sa Rezolucijom 1244, dodajući da Srbija treba da raskine Kumanovski sporazum na osnovu kojeg je uspostavljeno prisustvo ove misije na Kosmetu.

- Potrebno je formirati međunarodne snage, a ne snage NATO-a - rekao je Baburin i upozorio da EU želi da Srbija prvi put ratuje protiv Rusije i da se odrekne Kosova i Metohije.

- To ne smije da se dogodi. Srbija ne može da se zamisli bez Pećke patrijaršije i Visokih Dečana - naveo je Baburin, prenosi Sputnik.

Na konferenciji su razmatrani uzroci progona Srba sa Kosova i Metohije, sadržaj Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN i njeno nepoštovanje.

O stradanju Srba na Kosovu i Metohiji iz lične perspektive i iskustva u Parlamentu Srbije govorio je profesor Univerziteta u Sjevernoj Mitrovici Aleksandar Đikić.

Među prisutnima su bili predstavnici 18 ambasada, kao i predstavnik UN.

Konferenciju je organizovala Parlamentarna grupe za nacionalno sjećanje i stradanje "Vreme je" u Skupštini Srbije.

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Aleksandar Bocan-Harčenko

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