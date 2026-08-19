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Saobraćajka u Nišu: Usmrtila ženu dok je sjedila na klupi

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 14:53

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici MUP-a u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž. V. (58) iz ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Ona je, kako se sumnja, jutros u Ulici Starca Vujadina u Nišu, upravljajući "citroenom", sletjela sa kolovoza i udarila u sedamdesetosmogodišnju ženu koja je sjedjela na klupi ispred jedne zgrade.

Sedamdesetosmogodišnjakinja je od zadobijenih povreda preminula.

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Ž. V. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužiocu.

(Telegraf)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Niš

Srbija

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