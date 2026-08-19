Zbog pjesme o Krajini srpska pjevačica kažnjena u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pjevačici i vođi pjevačke grupe iz Srbije Svetlani Spajić (54) Opštinski sud u Zadru izrekao je osuđujuću presudu od pet dana zatvora, uslovno godinu dana i novčanu kaznu u iznosu od 50 evra, zbog objave videosnimka iz marta 2024. godine, pjesme u kojoj se spominje Krajina i neprijavljenog boravka.
Spajićeva je kažnjena najblažom kaznom nakon što je priznala oba djela i u više navrata se izvinila hrvatskom narodu, prenose mediji.
Hronika
Za ubistvo komšije u Zavidovićima dobio 15 godina zatvora
Policija je Spajićevu privela nakon njenog nastupa na Žegarskim susretima na obrovačkom području.
Zadarski list piše da je istragom u policijskoj stanici Benkovac - Obrovac utvrđeno da tokom šestodnevnog boravka u Hrvatskoj Spajićeva nije prijavila boravak, što je bila dužna prema Zakonu o strancima.
Pregledom javno dostupnih objava na društvenim mrežama, policija je utvrdila i da je 6. marta 2024. objavila jednominutni videozapis pjesme "Oj Krajino, moja mila mati".
U sudskoj presudi stoji da sadržaj snimka veliča Republiku Srpsku Krajinu. Za kršenje javnog reda i mira predviđena je kazna od 700 do 4.000 evra ili do 30 dana zatvora, a za neprijavljivanje boravka kazna od 50 do 700 evra.
Spajićeva je na sudskom ispitivanju izjavila da se ne smatra krivom za remećenje javnog reda i mira. Potvrdila je da je boravila kod prijatelja u Kaštelu Žegarskom i da je objavila snimak pjesme, ali je rekla da nije smatrala da time narušava suživot građana.
Banja Luka
Lisice okupirale banjalučko naselje, mještani u strahu
Riječ je o tradicionalnoj pjesmi čije se izvedbe vežu uz 19. i 20. vijek usmene krajiške tradicije, a pjevačka grupa Svetlane Spajićeve snimila ju je na albumu 2012. godine. Kasnije je tokom ročišta promijenila iskaz, prenosi portal Indeks.
- Morala sam bolje da se informišem o tome šta hrvatskom narodu znači riječ Krajina. Očito ih podsjeća na paravojne formacije za vrijeme rata, a ja na sve to gledam malo drugačije. Žao mi je što je sve tako ispalo. Ubuduće ću voditi računa o ovim stvarima i obećavam da ću ovaj videozapis odmah ukloniti kako više ne bih uznemiravala hrvatske građane - rekla je Spajićeva i dodala:
- Ako sam tekstom te pjesme zaista povrijedila osjećaje hrvatskih građana, izvinjavam se i snosim svu odgovornost. Smatram se krivom za taj prekršaj i upućujem izvinjenje hrvatskom narodu".
Sud je zaključio da je Spajićeva priznala oba prekršaja. U obrazloženju presude navodi se da "pojam Krajina u modernoj Hrvatskoj ima negativnu i uznemirujuću konotaciju" i sinonim je za, kako se navodi, "paradržavnu tvorevinu uspostavljenu na okupiranoj teritoriji".
Republika Srpska
Minić: Trebinje se gradi na ponos Srpske
Sud smatra da je objavom snimka na javno dostupnoj društvenoj mreži vrijeđala dostojanstvo građana, posebno onih koji su bili izloženi ratnim stradanjima.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
3 h1
Gradovi i opštine
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Svijet
3 h0
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
6 h0
Srbija
7 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu