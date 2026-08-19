Zbog pjesme o Krajini srpska pjevačica kažnjena u Hrvatskoj

Pjevačici i vođi pjevačke grupe iz Srbije Svetlani Spajić (54) Opštinski sud u Zadru izrekao je osuđujuću presudu od pet dana zatvora, uslovno godinu dana i novčanu kaznu u iznosu od 50 evra, zbog objave videosnimka iz marta 2024. godine, pjesme u kojoj se spominje Krajina i neprijavljenog boravka.

Spajićeva je kažnjena najblažom kaznom nakon što je priznala oba djela i u više navrata se izvinila hrvatskom narodu, prenose mediji.

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Policija je Spajićevu privela nakon njenog nastupa na Žegarskim susretima na obrovačkom području.

Zadarski list piše da je istragom u policijskoj stanici Benkovac - Obrovac utvrđeno da tokom šestodnevnog boravka u Hrvatskoj Spajićeva nije prijavila boravak, što je bila dužna prema Zakonu o strancima.

Pregledom javno dostupnih objava na društvenim mrežama, policija je utvrdila i da je 6. marta 2024. objavila jednominutni videozapis pjesme "Oj Krajino, moja mila mati".

U sudskoj presudi stoji da sadržaj snimka veliča Republiku Srpsku Krajinu. Za kršenje javnog reda i mira predviđena je kazna od 700 do 4.000 evra ili do 30 dana zatvora, a za neprijavljivanje boravka kazna od 50 do 700 evra.

Spajićeva je na sudskom ispitivanju izjavila da se ne smatra krivom za remećenje javnog reda i mira. Potvrdila je da je boravila kod prijatelja u Kaštelu Žegarskom i da je objavila snimak pjesme, ali je rekla da nije smatrala da time narušava suživot građana.

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Riječ je o tradicionalnoj pjesmi čije se izvedbe vežu uz 19. i 20. vijek usmene krajiške tradicije, a pjevačka grupa Svetlane Spajićeve snimila ju je na albumu 2012. godine. Kasnije je tokom ročišta promijenila iskaz, prenosi portal Indeks.

- Morala sam bolje da se informišem o tome šta hrvatskom narodu znači riječ Krajina. Očito ih podsjeća na paravojne formacije za vrijeme rata, a ja na sve to gledam malo drugačije. Žao mi je što je sve tako ispalo. Ubuduće ću voditi računa o ovim stvarima i obećavam da ću ovaj videozapis odmah ukloniti kako više ne bih uznemiravala hrvatske građane - rekla je Spajićeva i dodala:

- Ako sam tekstom te pjesme zaista povrijedila osjećaje hrvatskih građana, izvinjavam se i snosim svu odgovornost. Smatram se krivom za taj prekršaj i upućujem izvinjenje hrvatskom narodu".

Sud je zaključio da je Spajićeva priznala oba prekršaja. U obrazloženju presude navodi se da "pojam Krajina u modernoj Hrvatskoj ima negativnu i uznemirujuću konotaciju" i sinonim je za, kako se navodi, "paradržavnu tvorevinu uspostavljenu na okupiranoj teritoriji".

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Sud smatra da je objavom snimka na javno dostupnoj društvenoj mreži vrijeđala dostojanstvo građana, posebno onih koji su bili izloženi ratnim stradanjima.

(Tanjug)