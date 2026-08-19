Smijenjen Amir Zukić sa pozicije direktora N1 BiH

Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić danas je smijenjen s direktorske pozicije, nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje kompanijom, potvrđeno je za „Avaz“.

Upravljanje kompanijama Adrija njuz (Adria News) d.o.o. Sarajevo i Adrija njuz BiH prodakšn (Adria News BH Production), u okviru kojih djeluje N1 BiH, direktno preuzima vlasnik portugalskog Alpak kapitala (Alpac Capital) Pedro David Vargas, zajedno sa svojim najbližim saradnicima.

Zukić je bio dio međunarodnog tima koji je prije više od 12 godina učestvovao u uspostavljanju televizije N1. Od samog početka obavljao je funkciju direktora.

Srbija Smjene direktora N1, Nove, Danas

Na direktorskoj poziciji ostao je tokom vlasništva američkog investicionog fonda KKR, kao i nakon što je grupaciju preuzeo britanski BC partners (BC Partners).

Međutim, promjena vlasnika donijela je i promjenu na čelu N1 BiH. Portugalski Alpak kapital, koji je preuzeo vlasništvo nad kompanijama, smijenio je Zukića praktično prvog dana nakon preuzimanja upravljanja.

Sličan scenario odvija se i u Srbiji, gdje je Alpak kapital preuzeo vlasništvo nad kompanijama i medijima koji uključuju televiziju N1, portal Nova.rs, „Radar“, „Danas“ i televiziju Nova.