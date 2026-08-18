Da li će nam nove izborne tehnologije olakšati glasanje?

Umjesto olovke, papira i kutije – biometrija, skeneri, ekrani i nova pravila. Na oktobarskim izborima, birače čeka izborni sistem koji će, barem prema najavama CIK-a BiH, biti moderniji nego ikada.

"Cilj je da izborni proces bude sigurniji, transparentniji, efikasniji i pouzdaniji za sve učesnike. Zahvaljujući pristupačnim mehanizmima provjere ugrađenim u svaku fazu procesa, tehnologija biračima i svim relevantnim akterima pruža veće povjerenje u rezultate", rekao je Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Pitanje je samo, hoće li moderni izbori biti i jednostavniji ? Za one koji svakodnevno koriste savremene tehnologije, možda ništa posebno i ne toliko teško i komplikovano. Za starije birače, ljude koji nisu sa tehnologijama na „ti“, sasvim druga priča.

"Samo glasanje je postalo toliko zahtijevano, jer teško da će stariji ljudi, slabovidi i ljudi koji se teže snalaze moći izvršiti glasanje za kratko vrijeme. Uzmite samo da treba skenirati otiske prstiju, da treba da dobijete papirić da se članovi biračkog odbora potpišu na to, pa da vam uruče listiće, pa sa listićima i popratnom literaturom idete iza pa tražite za koga da glasate, ko je iz koje stranke", rekao je Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.

Tehnologija bi trebalo da smanji mogućnost greške i manipulacije, ako je vjerovati CIK-u. Listić više nije baš onakav kakav su građani navikli da vide. Imena kandidata neće biti na samom listiću na isti način kao ranije, već će birači koristiti oznake i brojeve, dok će imena biti dostupna na posebnom informativnom materijalu. A sve to otvara pitanja iz rubrike „šta ako“ - šta ako se birač zbuni? Šta ako pogrešno označi? Šta ako ne razumije proceduru? Šta ako mu se listić zaglavi? Šta ako skener ne radi?

"S tim što će birači imati pomoć, mogu im objasniti članovi biračkog odbora, to će vjerovatno raditi lokalne izborne komisije, gradske izborne komisije, ali i Koalicija „Pod lupom“ će imati isto takvu jednu aktivnost vezano za to da se objasni kako je najjednostavnije glasati", kaže Vehid Šehić, bivši član CIK-a BiH.

A šta ako tehnologija zakaže? CIK uvjerava da su uređaji testirani i da se predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora obučavaju za njihovu upotrebu. Ako se pojavi tehnički problem koji predsjednik biračkog odbora ne može odmah riješiti – problem više nije samo tehnički. Postaje izborni.

"Ništa nas od CIK-a ne iznenađuje, i prilikom uvođenja ovih novih tehnologija, same primjene ja očekujem da ako budu održani izbori sa ovim tzv. modernim tehnologijama, ja očekujem da će biti moderni haos", rekao je Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.

Niko ne može biti protiv toga da se izborni proces učini sigurnijim i transparentnijim. Problem nastaje kada se pod parolom modernizacije uvede sistem koji građanima izgleda komplikovanije nego prethodni. Jer izbori nisu takmičenje u tehnološkoj pismenosti. Birač ne treba da bude stručnjak za skenere, njegov posao je da dođe na biračko mjesto i glasa. I tada će se vidjeti da li su upozorenja bila pretjerana i opravdana. Odgovor neće dati CIK na prezentacijama. Daće ga birači na biračkim mjestima, 4. oktobra.