Od septembra trgovci će morati da objavljuju ovaj podatak: Poruka Vlade Srbije

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da će trgovci od septembra morati svakodnevno da objavljuju cjenovnike svojih proizvoda na osnovu usvojenih zakona koji uređuju tržište i zaštitu potrošača u Srbiji i poručila da neće biti odlaganja.

"Imamo velika očekivanja od Zakona o trgovačkim praksama, bilo je snažnih pritisaka, da ne kažem lobiranja, da odložimo početak primjene zakona, što smo apsolutno bili vrlo čvrsti i ostali pri tome da mora da bude od septembra i tako će biti", kazala je ona u Narodnoj banci Srbije (NBS) na prezentaciji Izvještaja o inflaciji za avgust 2026.

Lazarevićeva je dodala i da se očekuje da će zahvaljujući usvojenim zakonima i roku koji je dat za prilagođavanje od četiri mjeseca određeni broj nepoštenih trgovačkih praksi, koje su inače bile jedan od značajnih generatora zidanja cijena, trajno biti zabranjen.

Podsjetila je da je Vlada Srbije usvojila izmjene i dopune Zakona o trgovini koji je stupilo na snagu u maju i Zakon o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 2. avgusta.

Prema njenim riječima, cijene većine proizvoda ostale su stabilne i nakon prestanka važenja uredbe o ograničenju trgovačkih marži, ali trenutno povoljno kretanje cijena hrane još se ne može pripisati punom djejstvu novih zakona, jer njihove najvažnije odredbe počinju tek da se primjenjuju.

"Tek tokom jeseni, kada počne puna primena i kada trgovci počnu svakodnevno da objavljuju cjenovnike i kada i dobavljači u lancu promjene svoje ugovore, vidjećemo pravi efekat", rekla je Lazarevićeva.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković kazala je na predstavljanju izvještaja o inflaciji za avgust da su pojedini stručnjaci centralne banke, prilikom pripreme projekcija poslije ukidanja uredbe o ograničenju trgovačkih marži očekivali potpuno vraćanje cijena na prethodni nivo i da se takva prognoza zasnivala na dosadašnjoj tržišnoj snazi velikih trgovinskih lanaca, ali da se ona, nije saglasila sa time.

"Rekla sam da ako mislimo da sve može da se vrati, onda mislimo da smo preduzimali jednu besmislenu akciju. Bila sam sigurna da se to neće dogoditi", rekla je guvernerka.

Prema njenoj procjeni, najviše trećina proizvoda mogla je eventualno da se vrati na raniji nivo cijena.

Naglasila je i da su Ministarstvo trgovine i druge institucije pokazali odlučnost i autoritet, što je uticalo na ponašanje učesnika na tržištu.

"Nisam bila u pravu zato što sam gledala u kristalnu kuglu, nego zato što ste vi, a i mi sa svoje strane, pokazali autoritet ", poručila je Tabakovićeva ministarki Lazarević.

Tabakovićeva je najavila i da će NBS koristiti model zasnovan na vještačkoj inteligenciji za praćenje cijena i izradu kratkoročnih procjena njihovog kretanja.

"Za naš novi model, u kojem koristimo vještačku inteligenciju i pratimo sve cijene koje se pojavljuju, biće izuzetno važno da imamo pouzdane podatke iz dnevnih izveštaja ", dodala je ona.

To bi se, kako je naglasila, omogućilo da centralna banka i prije objavljivanja zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS), ima procjene o pravcu u kojem se cijene kreću, prenosi Tanjug.