Murinjo o slučaju Negreira: Već u prvom mandatu u Realu osjećao sam da nešto nije u redu

U intervjuu za „El Čiringito“ (El Chiringuito), nedugo nakon potpisivanja ugovora koji će važiti do 2029. godine, govorio je o brojnim temama, a u jednom trenutku dotakao se i slučaja Negreira.

Slučaj Negreira odnosi se na kontroverzne isplate u iznosu od oko 8,4 miliona evra koje je Barselona uplatila bivšem potpredsjedniku Tehničkog sudijskog komiteta Hoseu Mariji Enrikezu Negreiri u periodu od 2001. do 2018. godine. Slučaj je trenutno predmet sudske istrage.

Negreira je ranije izjavio da mu je Barselona davala novac, ali, prema njegovim riječima, „samo kako bi sudio neutralno“.

Na pitanje voditelja o slučaju Negreira, Murinjo je odgovorio:

„Kada sam bio ovdje u prvom mandatu, već sam osjećao da nešto nije u redu“, rekao je.

Podsjećamo, Murinjov prvi trenerski mandat u Real Madridu trajao je od 2010. do 2013. godine, što spada u period relevantan za slučaj Negreira.