I kopnena vojska gasi vatru na Dinari

Kopnene i vazdušne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare.

Vojska gasi vatru na području Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji gdje vatrogascima na terenu pomaže protivpožarni vod Oružanih snaga Hrvatske, uz podršku protivpožarnog aviona, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Hrvatske.

Na istoj lokaciji u gašenje požara uključena su i dva "kanadera" i dva "er traktora".

Istovremeno, dva "kanadera" angažovana su na gašenju požara u BiH na osnovu odluke Vlade Hrvatske o pružanju humanitarne pomoći BiH, prenose hrvatski mediji.