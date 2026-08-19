Eks-ju zemlja nabavlja tri hiljade raketa

Ministarstvo odbrane Slovenije nabavlja 3.000 raketa vazduh-zemlja dometa 3.000 metara. Prvih 1.500 komada trebalo bi da bude isporučeno 2028, a ostatak 2029. godine.

Slovenačko ministarstvo odbrane javnim konkursom nabavlja 3.000 raketa vazduh-zemlja. Vojska bi novu municiju trebalo da dobije tokom 2028. i 2029. godine.

Kako navode u ministarstvu, nabavka predstavlja redovno dopunjavanje zaliha borbenih sredstava za vazduhoplovstvo Slovenačke vojske. Cijena raketa za sada nije poznata, pišu slovenački mediji.

Vazduhoplovstvo slovenačke vojske koristiće oružje dometa 3.000 metara za neposrednu vatrenu podršku kopnenim snagama vojske i saveznika. Piloti i kontrolori združenih dejstava redovno će koristiti rakete i za obuku i vježbe.

Prva isporuka se očekuje 2028. godine

Isporuka prvih 1.500 komada se očekuje tokom 2028. godine, dok bi dobavljač preostalih 1.500 komada trebalo da isporuči godinu dana kasnije, poručili su iz ministarstva.

Finansijski plan slovenačke vojske za 2028. i 2029. godinu već uključuje sredstva za ovu nabavku. Takođe, projekat nabavke municije uvršten je u plan razvojnih programa, koji je sastavni dio budžetske dokumentacije, naveli su u ministarstvu.

Ministarstvo ne otkriva vrijednost nabavke, jer je postupak javne nabavke trenutno još u toku, saopšteno je.

U ministarstvu objašnjavaju da nabavka nije neposredno povezana sa obavezama države prema NATO-u u vezi sa povećanjem izdvajanja za odbranu na dva odsto bruto domaćeg proizvoda. Država, naime, samo redovno dopunjava postojeće zalihe municije. Nadležni su odluku o početku nabavke donijeli 2. marta ove godine i projekat uvrstili u državni plan razvojnih programa.

Ministarstvo odbrane nedavno je produžilo rok za podnošenje ponuda do 2. septembra. Novi datum određen je nakon što je jedan od potencijalnih ponuđača preko portala javnih nabavki zatražio produženje roka, objasnili su u ministarstvu.