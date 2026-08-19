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Albaniju pogodio snažan zemljotres

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 13:04

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Албанију погодио снажан земљотрес
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 12.44 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 29 kilometara jugozapadno od Elbasana.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se osjetio u više gradova širom zemlje.

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"Osjetilo se u Tirani, slabo, ali kao i uvijek, bilo je zastrašujuće iskustvo", rekao je jedan od svjedoka.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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Albanija

Zemljotres

potres

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