Albaniju pogodio snažan zemljotres

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 12.44 časova, na području Albanije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 29 kilometara jugozapadno od Elbasana.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Potres se osjetio u više gradova širom zemlje.
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"Osjetilo se u Tirani, slabo, ali kao i uvijek, bilo je zastrašujuće iskustvo", rekao je jedan od svjedoka.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
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