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Opsadno stanje u mjestu gdje je nestala Danka Ilić: Mještani uznemireni zbog strašnog otkrića

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 18:06

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Опсадно стање у мјесту гдје је нестала Данка Илић: Мјештани узнемирени због страшног открића

Početkom avgusta je u mjestu Banjsko Polje kod Bora pronađeno 30 italijanskih ručnih bombi, saznaje "Telegraf".

Ovo mjesto je postalo poznato cijeloj Srbiji 26. marta 2024. godine kada je u Banjskom Polju nestala, pa ubijena Danka Ilić (2).

Sumnja se, prema informacijama pomenutog portala, da je riječ o eksplozivnim sredstvima koja potiču još iz perioda Drugog svjetskog rata i nemaju nikakve direktne veze sa slučajem nestanka i ubistva Danke Ilić.

Svakako je vijest o pronađenim bombama uznemirila sve mještane.

Specijalizovani tim za eksplozivne ostatke rata je brzo stigao na lice mjesta. Obilježio je i osigurao pronađene eksplozivne naprave.

Da podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković su osumnjičeni da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora udarili automobilom dvogodišnju djevojčicu. Nakon toga su, kako se sumnja, stavili Danku u vozilo i bacili njeno tijelo na deponiju odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno.

(Telegraf)

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Tagovi :

Banjsko Polje kod Bora

Drugi svjetski rat

Bomba

Danka Ilić

Srbija

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