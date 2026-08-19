Opsadno stanje u mjestu gdje je nestala Danka Ilić: Mještani uznemireni zbog strašnog otkrića

Ovo mjesto je postalo poznato cijeloj Srbiji 26. marta 2024. godine kada je u Banjskom Polju nestala, pa ubijena Danka Ilić (2).

Sumnja se, prema informacijama pomenutog portala, da je riječ o eksplozivnim sredstvima koja potiču još iz perioda Drugog svjetskog rata i nemaju nikakve direktne veze sa slučajem nestanka i ubistva Danke Ilić.

Svakako je vijest o pronađenim bombama uznemirila sve mještane.

Specijalizovani tim za eksplozivne ostatke rata je brzo stigao na lice mjesta. Obilježio je i osigurao pronađene eksplozivne naprave.

Da podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković su osumnjičeni da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora udarili automobilom dvogodišnju djevojčicu. Nakon toga su, kako se sumnja, stavili Danku u vozilo i bacili njeno tijelo na deponiju odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno.

(Telegraf)