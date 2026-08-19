Opsadno stanje u mjestu gdje je nestala Danka Ilić: Mještani uznemireni zbog strašnog otkrića

Autor:ATV redakcija
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Početkom avgusta je u mjestu Banjsko Polje kod Bora pronađeno 30 italijanskih ručnih bombi, saznaje "Telegraf".
Ovo mjesto je postalo poznato cijeloj Srbiji 26. marta 2024. godine kada je u Banjskom Polju nestala, pa ubijena Danka Ilić (2).
Sumnja se, prema informacijama pomenutog portala, da je riječ o eksplozivnim sredstvima koja potiču još iz perioda Drugog svjetskog rata i nemaju nikakve direktne veze sa slučajem nestanka i ubistva Danke Ilić.
Svakako je vijest o pronađenim bombama uznemirila sve mještane.
Specijalizovani tim za eksplozivne ostatke rata je brzo stigao na lice mjesta. Obilježio je i osigurao pronađene eksplozivne naprave.
Da podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković su osumnjičeni da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora udarili automobilom dvogodišnju djevojčicu. Nakon toga su, kako se sumnja, stavili Danku u vozilo i bacili njeno tijelo na deponiju odakle su ga kasnije premjestili.
Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno.
(Telegraf)
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