Sad se uključio i Vukota Govedarica: Raskolu u SDS-u nema kraja

Raskolu u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) očigledno nema kraja ni nakon parlamentarnih izbora održanih u nedjelju, na kojima je ova stranka doživjela debakl.

Sukobi su eskalirali već u ponedjeljak ujutru kada je predsjednik SDS-a Branko Blanuša isključio iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića.

Potom su se nizale prozivke funkcionera partije, jedni su raspalili po Blanuši, a drugi su ga pravdali.

Nizale su reakcije od Milana Miličevića, Ognjena Bodiroge pa do Aleksandre Pandurević koja je poručila da bi nakon izbornog debakla "Blanuša trebalo da podnese ostavku kao što su to uradili Mladen Bosić i Vukota Govedarica".

To je očigledno kod Govedarice izazvalo revolt pa se u priču sada uključio i on koji kaže da nije podnio ostavku već samo raspisao unutarstranačke izbore na koje se nije kandidovao.

"Stvari treba nazvati pravim imenom. Imajući u vidu da sam danas u jednom kontekstu spomenut kako sam svojevremeno zbog lošeg izbornog rezultata 2018. godine podnio ostavku imam potrebu da ispravim takav navod jer on zaista ne odgovara istini. Pretpostavljam zašto postoji potreba za iznošenje takve teorije koja je u potpunosti netačna ali o tome nisam pozvan da govorim iako bih imao šta da kažem", započeo je Govedarica i dodao:

"Naime, poslije Opštih izbora 2018. godine nisam podnio ostavku iako su pojedinci na njoj insistirali. Neki otvoreno a neki stidljivo. Stranku sam uveo u redovne unutarstranačke izbore koji su okončani krajem juna 2019. godine kada je u demokratskoj atmosferi Mirko Šarović dobio povjerenje u odnosu na Milana Miličevića. Svakako napomenuću da sam zbog teških povreda Statuta iz Srpske demokratske stranke isključio pojedine funkcionere tako da razumijem gospodina Blanušu".

Ponovio je da nije podnio ostavku na mjesto predsjednika SDS-a.

"Dakle, niti sam podnio ostavku niti sam, kao što su neki pakosno znali da kažu, smijenjen već sam okončao svoj mandat tako što sam sproveo unutarstranačke izbore, prethodno donoseći odluku da se ne kandidujem za predsjednika Srpske demokratske stranke", zaključio je.

Šta je rekla Aleksandra Pandurević?

Podsjećamo, nakon što je lider SDS-a Branko Blanuša isključio Ljubišu Petrovića iz članstva, član Predsjedništva ove stranke Aleksandra Pandurević ga je žestoko napala.

Pandurević se upitala je li Blanuša na sastanku sa Miloradom Dodikom prije izbora dogovorio isključenje Petrovića.

"Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a je nestatutarna, jer te odluke definiše Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Blanuša je nakon izbora morao da podnese ostavku kao što su to svojevremeno uradili Mladen Bosić i Vukota Govedarica. Ostavka je znak moralne odgovornosti. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu", rekla je Pandurević.

Smatra da Blanuša želi da zakuca posljednji ekser u sanduk u kojem leži SDS.

"Član sam SDS-a od 1992. godine i mnogo sam duže u ovoj stranci nego Branko Blanuša. Ne znam samo da li je i ovo isključenje Ljubiše Petrovića dogovoreno na sastanku kod Milorada Dodika. Sad može i mene nestatutarno da isključi. Svi u Gradskom odboru SDS-a u Bijeljini smo uz Ljubišu Petrovića", rekla je.

Kaže da je Gradski odbor SDS Bijeljina u četiri navrata pisao Blanuši da će izgubiti izbore i savjetovali ga šta da uradi, ali da on nije htio da ih posluša.

"Samo nam je rekao: Pa šta i da izgubim, ja imam katedru", rekla je.