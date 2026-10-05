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Prolaznost stranaka u Republici Srpskoj na opštim izborima 2026. godine

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05.10.2026 19:38

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Избори, гласање, скенер
Foto: ATV / Branko Jović

Opšti izbori 2026 godine promijenili su odnos snaga u pojedinim gradovima, dok su u drugima samo potvrdili ono što se godinama zna. SNSD je ukupno ubjedljivo prvi, ali kada se karta Republike Srpske zumira – slika više nije jednolična. Na nivou Republike, SNSD je osvojio najviše glasova 194.871. PSS dobio je – 70.265, SDS 60.661

Пролазност странака у Републици Српској
Prolaznost stranaka u Republici Srpskoj
ATV

Banjaluka, najveći grad Srpske dao je najviše glasova SNSD-u, čime je prekinut period u kojem je opozicija imala primat na parlamentarnim i lokalnim nivoima u gradu. Prednost nije velika u odnosu na republički rezultat, ali je dovoljna da se zaključi da je došlo do promjene kada je pitanju podrška političkoj dosadašnjoj političkoj strukturi. SNSD je dobio 28.469 glasova, odnosno 33,63 odsto, dok je Partija Sigurna Srpska ostala na 23.679 glasova. Razlika – manje od pet hiljada glasova.

Пролазност странака у Бањалуци
Prolaznost stranaka u Banjaluci
ATV

Još zanimljivija je Bijeljina. SNSD je ovdje osvojio prvo mjesto i ostvario pobjedu na svim nivoima sa 15.340 glasova i više nego utrostručio rezultat SDS-a, koji je dobio 5.047. Ali gotovo izjednačen rezultat imaju SDS i lista Pokreta Sigurna Srpska – razlika između njih je samo 104 glasa.

Пролазност странака у Бијељини
Prolaznost stranaka u Bijeljini
ATV

U Tesliću ovaj put tijesna trka. Iako je SNSD prema prvim izbornim rezultatima vodio, nakon ažuriranja i prebrojavanja glasova sa još nekoliko biračkih mjesta, SDS je odmakao za 201 glas. SDS je osvojio 3.938 glasova, SNSD 3.737. Još prije ovog izbornog ciklusa, SNSD imao je ozbiljan problem sa stranačkom infrastrukturom, dok je SDS upravo u Tesliću tradicionalno računao na snažno biračko tijelo. Analize iz prethodnog ciklusa Teslić su izdvajale kao jednu od najslabijih tačaka SNSD-a u izbornoj jedinici pet.

Пролазност странака у Теслићу
Prolaznost stranaka u Tesliću
ATV

Teslić je tijesan, ali u Doboju ubjedljiva pobjeda. SNSD je ovdje osvojio 15.445 glasova – više od polovine svih glasova za liste Narodne skupštine. Druga lista, Koalicija za državu, ima 2.905. Razlika između prvog i drugog je čak 12.540 glasova. Na prethodnim izborima za Narodnu skupštinu SNSD je bio dominantan u izbornoj jedinici pet, koja obuhvata Doboj, Teslić, Petrovo i Stanare. Ali ovogodišnji rezultat ponovo pokazuje koliko je razlika između Doboja i Teslića velika – iako pripadaju istoj izbornoj jedinici.

Пролазност странака у Добоју
Prolaznost stranaka u Doboju
ATV

U Istočnom Sarajevu zanimljivo, grad kao i u prethodnim izbornim ciklusima nije politički jedinstven. U Istočnom Novom Sarajevu SNSD je ubjedljivo prvi sa 3.231 glasom. Ova opština je nakon 2012. godine održala isti trend, međutim u susjednoj Istočnoj Ilidži, prvi je SDS sa 2.721 glasom, dok SNSD ima 2.446.

Пролазност странака у Источном Сарајеву
Prolaznost stranaka u Istočnom Sarajevu
ATV
Пролазност странака у Источној Илиџи
Prolaznost stranaka u Istočnoj Ilidži
ATV

U Prijedoru je SNSD ponovo prvi sa 9.015 glasova. PSS dobio je 4. 110 dok je SDS osvojio 1. 760. Zanimljivo je da je SNSD u Prijedoru i na lokalnim izborima 2024. godine bio najjača stranka, osvojio je 8.467 glasova za Skupštinu grada i 11 odborničkih mandata. Slobodan Javor tada je ponovo izabran za gradonačelnika sa 18.708 glasova.

Пролазност странака у Приједору
Prolaznost stranaka u Prijedoru
ATV

Na jugu Srpske situacija je stabilna. Trebinje i dalje ostaje snažno SNSD-ovo uporište. Za NSRS ova stranka osvojila je 6.040 glasova. Drugi je PDP sa 2.443 glasa dok je SDS dobio 1.248. Lista Nebojše Vukanovića osvojila je 851 glas. Kada se pogleda rezultat Nebojše Vukanovića kao kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH, slika je potpuno drugačija. U Trebinju je dobio 4.911 glasova više od pet puta koliko je dobila njegova lista za NSRS. Na lokalnim izborima 2024. SNSD je osvojio 12 od 29 odborničkih mandata, više od bilo koje druge liste.

Пролазност странака у Требињу
Prolaznost stranaka u Trebinju
ATV

Kada se saberu rezultati iz svih sredina, a prema objavljenim rezultatima ima CIK-a, jasno je da je ova pobjeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata na nivou one prije 20 godina. Prema prebrojanim glasovima, SNSD je osvojio najviše glasova i ostao vladajuća stranka u Republici Srpskoj.

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